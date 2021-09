Se per alcuni la fine dell’estate è fonte di inesorabile tristezza, per altri è invece è il momento opportuno per scoprire nuove serie tv.

Chi non ama questo genere di programmi potrà sempre scegliere di passare le serate immerso in un buon libro.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Nonostante l’uscita di tante nuove serie tv ce ne sono alcune, più datate, che non possono non essere inserite nella lista di quelle da vedere. Infatti, non perdiamoci queste 3 incredibili serie tv che ci terranno incollati allo schermo.

Si tratterà di tre capolavori che è un peccato non conoscere: Peaky Blinders, Lie to me e Dexter.

Non perdiamoci queste 3 incredibili serie tv che ci terranno incollati allo schermo

La prima serie TV di cui si tratterà è Peaky Blinders, una delle serie meglio strutturate di sempre risalente al 2013.

L’ambientazione è quella di una Birmingham dopo la fine della Prima guerra mondiale.

Il protagonista assoluto è il capo della gang denominata Peaky Blinders, Thomas Shelby interpretato dal fantastico Cillian Murphy. Una serie TV che conquista lentamente lo spettatore tra lotte di potere, legami familiari e il contrasto con la polizia.

Fa parte del cast anche la compianta Helen McCrory nel ruolo di Polly una donna decisa e senza scrupoli. Ciò che colpirà maggiormente lo spettatore sarà l’accurata analisi dell’aspetto interiore dei personaggi, specialmente del protagonista. Inoltre si potrà notare una perfetta ricostruzione dei luoghi di ambientazione. Le prime cinque stagioni di Peaky Blinders sono disponibili su Netfix mentre la sesta uscirà prossimamente.

Lie to me

Tra le serie tv terminate da tempo, in questo caso cancellata, troviamo Lie to me con tre stagioni andate in onda dal 2009 al 2011. Il filo che collega le puntate sono bugie e linguaggio del corpo.

Il protagonista è Cal Lightman, interpreto perfettamente da Tim Roth, uno scienziato che collabora con l’FBI. La sua specialità è lo studio del linguaggio del corpo e lo studio del volto che sviluppa anche all’interno del Lightman Group.

Una serie TV uscita nello stesso periodo in cui ne spopolava una simile ma diversa: “The Mentalist”. Probabilmente fu proprio questo accavallamento unito alla scarsa pubblicità a far passare in secondo piano Lie to me.

Non dobbiamo aspettarci un finale dal momento che è stata cancellata alla fine della terza stagione. Tuttavia merita di essere guardata per gli spunti che può dare su una materia affascinante come quella del linguaggio del corpo. Disponibile sulla piattaforma streaming Disney+.

Dexter

Da ultima si tratterà di Dexter, una serie TV composta da otto stagioni più una in uscita a breve.

Il protagonista, Dexter Morgan è un ematologo forense dalla vita apparentemente ordinaria. Una fidanzata, una sorella a cui è molto legato, un lavoro alla polizia di Miami e un grandissimo segreto.

Infatti, si scoprirà fin da subito che l’irreprensibile Morgan è in realtà un serial killer. Una serie ben strutturata e con personaggi perfettamente caratterizzati. Disponibile su Sky in attesa della nuova stagione.