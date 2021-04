Maggio è il mese dei fiori e le nostre case si riempiono di colori grazie ai fiori più rigogliosi. In questo mese possiamo piantare ancora alcuni di essi per godere delle loro fioriture fino all’autunno inoltrato. Proprio per questo motivo, non perdiamo l’occasione di fare invidia ai nostri vicini piantando i fiori più belli di maggio.

Ortensie

Questa pianta di provenienza asiatica ci regala fiori colorati e bellissimi. Il lato positivo di piantare le ortensie è che la loro fioritura dura molto a lungo. Coltivare le ortensie è molto semplice. Infatti, bisogna prestare attenzione principalmente a due aspetti: le annaffiature e la scelta del terreno. Soprattutto durante la bella stagione dobbiamo garantire alle nostre ortensie annaffiature frequenti, facendo sempre attenzione a non esagerare. Infatti, questa pianta teme i ristagni idrici. L’altro aspetto importante riguarda la scelta del terreno: per far crescere bene le ortensie dobbiamo fornire loro un terreno che impedisca i ristagni. Il terreno più adatto deve rimanere umido a lungo e pertanto consigliamo di usarne uno argilloso e ricco di sostanza organica. Infine, consigliamo di farla crescere in zone ombreggiate, perché il sole delle ore più calde potrebbe bruciare e danneggiare fiori e foglie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Garofani

I garofani sbocciano da maggio a settembre e generalmente si piantano entro il mese di maggio. Per far sì che ci regalino moltissimi fiori, dobbiamo annaffiarli regolarmente soprattutto nelle stagioni più calde. Inoltre, è importante che il terriccio non risulti mai completamente asciutto. Il garofano ama il sole pieno: esso fiorisce anche in zone di mezz’ombra ma solo se ben luminose. Questo fiore ha bisogno di un terreno calcareo e gessoso. In ogni caso, il terreno dovrà essere ben drenato per scoraggiare i ristagni idrici.

Margherite

Questo fiore dai petali bianchi o gialli fiorisce da maggio a settembre ed ama molto il sole e la luce. Le margherite vanno annaffiate quando il terreno è perfettamente asciutto, se coltivate in vaso. Infatti, dobbiamo fare attenzione a non far marcire le radici annaffiandole troppo. Se coltivate in giardino, invece, si accontentano delle piogge stagionali. Se possiamo scegliere, usiamo terreni ricchi di sostanza organica e ben drenati.

Petunie

Sono fiori piccoli ma che regalano un grande impatto visivo grazie ai loro sgargianti colori. La fioritura della petunia è molto lunga: questa si protrae fino ad autunno inoltrato se coltivata bene. La Redazione consiglia di utilizzare un terriccio universale unito ad uno strato di sabbia per aumentare il drenaggio. Questa pianta appassisce rapidamente se rimane senz’acqua, pertanto consigliamo di bagnarla ogni 2 o 3 giorni. Possiamo farle crescere in zone di mezz’ombra purché ben luminose in quanto patirebbero il sole pieno.

Non perdiamo l’occasione di fare invidia ai nostri vicini piantando i fiori più belli di maggio rendendo così splendidi i nostri giardini.

Approfondimento

Ecco l’incredibile pianta che riduce l’inquinamento atmosferico secondo la scienza.