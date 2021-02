Se desideriamo stare bene in salute è consigliabile, oltre ad una moderata attività sportiva, praticare anche una sana alimentazione. Oggi poi questo invito si trasforma addirittura in un imperativo pressante. Sono tante le persone che si ammalano a causa di un’alimentazione sbagliata e in cui si fa sempre più uso di cibi processati. Allora non perdiamo d’occhio questi alimenti processati che fanno male alla salute. Soprattutto se mangiati in grande quantità.

Che cosa sono i cibi processati

Si chiamano così alcuni alimenti che subiscono varie tappe di trasformazione industriali prima di essere messi in vendita. Sono divisi in 4 categorie, dai cibi poco trasformati a quelli ultraprocessati. Inoltre, nella lavorazione industriale sono sottoposti a vari passaggi.

Il cibo viene raffinato, pastorizzato, precotto, addizionato con additivi, confezionato sottovuoto. Su questi cibi si possono trovare emulsionanti, edulcoranti, addensanti, coloranti, stabilizzanti, aromatizzanti e altri ingredienti aggiunti.

Effetti sulla salute

Non perdiamo d’occhio questi alimenti processati che fanno male alla salute. Il motivo? Presto detto. Gli alimenti ultraprocessati sono pericoli per la salute e purtroppo il consumo è sempre in aumento. Negli Stati Uniti rappresentano quasi il 60% delle calorie assunte nell’alimentazione, mentre in Europa il 36%. Cosa significa tutto questo per la salute?

A dircelo è una ricerca tutta italiana dell’Istituto Neurologico Mediterraneo di Isernia, pubblicata dalla Oxford University Press per conto dell’American Society for Nutrition. Lo studio mostra che chi fa uso regolare dei cibi ultraprocessati ha una probabilità di morte maggiorata in generale del 26%. In particolare aumenta del 58% la possibilità di morire per malattie cardio-vascolari e del 52% per quelle ischemiche.

Quali i sono i cibi che mettono a rischio?

Sono i piatti precotti, patatine fritte e chips, hamburger e hot dogs, creme spalmabili con determinati tipi di grassi, snack, barrette, succhi di frutta, dolciumi vari, bevande energizzanti, bibite zuccherate e gassate, che il processo industriale trasforma e rende subito disponibili al consumo.

Perché mai cuocere i fagioli, pasta, secondi piatti ecc. per tante ore, quando possono acquistare quelli già pronti con tanto di sugo? Nessun dispendio di tempo e il pranzo, o la pausa pranzo, è fatta. È la comodità e facilità d’uso che ci fanno venire la voglia di utilizzarli.

In effetti dobbiamo sempre più chiederci se bisogna scegliere tra la comodità d’uso o la salute, soprattutto se si pensa ai rischi.

