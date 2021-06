Gli orecchini sono accessori molto utilizzati dalle donne perché rendono più chic la nostra figura. Sebbene da qualche anno a questa parte portare il monorecchino sia di moda, perderne uno è un vero peccato. Eppure, basta un movimento brusco e poca attenzione o un po’ di disordine in casa che ritrovarci con un solo orecchino è un attimo. Proprio per questo motivo, oggi con questo articolo vogliamo dare delle soluzioni al problema. Non perderemo mai più gli orecchini dopo aver provato questi semplicissimi e geniali trucchetti ai quali soltanto in pochi hanno pensato.

Perni silicone

Quando compriamo degli orecchini di bigiotteria o realizzati a mano spesso hanno dei perni in silicone. Questi servono a bloccare gli orecchini sui cartoncini ai quali sono appesi in esposizione. La stessa funzione possono averla quando li indossiamo. Anche se acquistiamo orecchini con un gancio sufficientemente lungo, conserviamo i perni per quelli che possono sfuggire più facilmente. Inoltre, in questo modo, dovessimo perdere i perni originali, ne avremo sempre qualcuno da parte. Infine, molte persone sono allergiche al nichel: i perni in silicone non daranno alcun fastidio.

Restringere le farfalline

Spesso a causare la perdita dell’orecchino è il fatto che il perno, con il passare del tempo, tende ad allargarsi. Così, l’orecchino può sfilarsi senza che noi ce ne accorgiamo. Per evitarlo, dobbiamo giocare d’anticipo: quando notiamo che il perno si sta allargando cerchiamo di restringerlo. Infatti, se la farfallina si allarga significa che è stata realizzata con un metallo flessibile. Questo aspetto gioca a nostro favore, perché vuol dire che sarà sufficiente usare un paio di pinze per stringerle un po’.

E se dovessimo perderli in casa?

Non tutti possiedono il dono dell’ordine e può capitare di perdere gli orecchini non una volta indossati, bensì in casa. Per risolvere questo problema sarà sufficiente usare un oggetto inaspettato ma molto utile. Stiamo parlando del bottone. I bottoni possiedono dei buchi che servono per fissare il filo che passa al suo interno al capo d’abbigliamento. Non perderemo mai più gli orecchini dopo aver provato questi semplicissimi e geniali trucchetti ai quali soltanto in pochi hanno pensato. Questo è senz’altro il più particolare. Infatti, se siamo soliti perdere gli orecchini e i perni per casa, sarà sufficiente fissarli a un bottone e tenerli in un luogo a noi familiare. In questo modo saranno sempre appaiati e sotto la nostra attenzione.

