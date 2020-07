Non perdere occasione di comprare questo titolo azionario che potrebbe raddoppiare. Qual è? Biesse (MIL:BSS).

Il titolo in questo momento quota a Piazza Affari a 12,27 +5,14%.

Da inizio anno ha segnato il minimo a 6,63 ed il massimo a 18,65.

Che grande momento e pensare che meno di quattro mesi fa sembrava che il mondo dovesse implodere su se stesso. Eppure oggi nonostante tanti che continuano a vedere il bicchiere mezzo pieno e nonostante uno scollamento fra economia e mercati che riteniamo normale e logico, tutto sembra “tirare” a favore di un netto miglioramento della congiuntura nei prossimi mesi.

Veniamo a una grande opportunità che si potrebbe cogliere da subito sul nostro listino azionario.

Non perdere occasione di comprare questo titolo azionario che potrebbe raddoppiare

Più volte su queste pagine abbiamo scritto che il non plus ultra si raggiunge quando un titolo azionario inizia un trend rialzista ed è sottovalutato. Nelle scorse settimane abbiamo più volte segnalato su queste pagine la situazione interessante grafica e fondamentale e di non poco di Biesse.

La società opera nel settore dei macchinari per la lavorazione del legno, plastica e vetro.

In base al modello del discounted cash flow il titolo dovrebbe puntare a un far value di oltre i 25 euro. Il consenso medio degli analisti invece stima un prezzo obiettivo a 12,57 (in linea con le attuali quotazioni).

Dal punto di vista grafico analizziamo un trend di breve, medio e lungo termine rialzista che si “scontra” con una resistenza attuale a 12,60/12,80. Oltre questo livello non ci sarebbero ostacoli di medio termine fino ai 25 euro per azione.

Quale migliore strategia da applicare nel momento attuale?

Comprare il titolo a mercato con stop loss a 11,95 e mantenere di breve, medio e lungo termine. Incrementare con chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 13,43 per obiettivo primo a 18,65 e poi 25 ed oltre.

Questo a parere del nostro Ufficio Analisi e un titolo da comprare e mantenere perchè al momento in base ai grafici e ai bilanci ha straordinarie potenzialità.

Si procederà per step.