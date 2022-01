Le persone intelligenti le riconosciamo subito. Di solito, sono quelle che hanno sempre la risposta giusta da darci, una risposta pronta e complessa. L’intelligenza non si misura solo al lavoro o a scuola, perché si tratta proprio di un’attitudine alla vita.

Infatti, questa può davvero essere una caratteristica del carattere delle persone. L’intelligenza è la capacità di risolvere i problemi della vita quotidiana con soluzioni semplici ma innovative. Risolvere problemi insomma, dando un pizzico di ingegno.

Secondo l’oroscopo non ci sono segni più intelligenti di altri, ma ci sono momenti in cui le stelle prediligono alcune caratteristiche che ci fanno sembrare più intelligenti. Infatti, non per Saturno ma a causa di Giove e Nettuno questi segni dell’oroscopo potrebbero sembrare meno intelligenti.

Ariete e Bilancia

L’Ariete è un segno di fuoco. Un segno pieno di entusiasmo che vive la vita a mille e che vorrebbe non stancarsi mai. I nati sotto questo segno sono delle persone sempre positive che vedono nel confronto con gli altri la via migliore per superare i problemi.

Se, tuttavia, questa via è impraticabile per alcune ragioni, l’Ariete comincia ad andare in difficoltà. In particolare, si tratta proprio di ciò che sta accadendo all’Ariete. In questo periodo, a causa di Nettuno e Giove in posizione contraria, queste persone stanno vivendo delle difficoltà con le relazioni umane. Di conseguenza, è come se riuscissero a risolvere meno bene i propri problemi e quindi a sembrare molto meno intelligenti, passerà.

La Bilancia, invece, ha un carattere completamente diverso. Per funzionare bene, i nati sotto questo segno hanno bisogno di considerare che la loro vita sia equilibrata. Il giusto peso a tutto è la via che loro preferiscono per risolvere alcuni problemi.

Quando, però, le stelle sono in posizione poco favorevole, sembra proprio che queste persone perdano la bussola. La loro vita sembra poco equilibrata e loro commettono alcuni errori.

Infine, i Gemelli hanno una terza via per risolvere i loro problemi. Non è né l’equilibrio né le relazioni umane. Si tratta, piuttosto, della loro considerazione personale.

Quando la vita gli fa affrontare qualche piccola o grande disfatta, i nati sotto questo segno sembrano proprio perdersi. Cominciano a sbagliare sempre più cose e si distraggono. Ecco, allora, come anche loro sembrano meno intelligenti, ma si tratta solo di una conseguenza di alcuni lati del loro carattere.

