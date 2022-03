Che la facciamo a casa o che la prendiamo al forno, la pizza porta con sé un tranello. Magari è sabato sera e allora ci ordiniamo una bella pizza, oppure decidiamo di farla in casa. Ce la gustiamo sul divano davanti a un bel film e poi andiamo a dormire. Se la pizza la facciamo a casa, proviamo a farla lievitare già dalla sera prima, in questo modo sarà ancora più buona e morbida. Quando facciamo la pizza, non essendo dei pizzaioli, possiamo commettere degli errori e questo è normalissimo, infatti solo l’esperienza ci porterà a migliorare.

Ci sono, però, alcuni errori che andranno poi a creare degli spiacevoli disturbi. È, dunque, importante conoscere la radice del problema in modo tale che la volta successiva non sbaglieremo più. Ad esempio può capitare che la notte ci alziamo perché siamo molto assetati. Quindi pensiamo a tutte le cose fatte e alla fine pensiamo alla pizza. Perché sì, se di notte ci alziamo a bere la colpa è la sua. Ma non propriamente, bensì di alcune parti.

Non per la lievitazione sbagliata della pizza, ma la notte ci alziamo a bere per questo errore

Quando la notte ci alziamo a bere, perché molto assetati, si dice che la colpa sia della sbagliata lievitazione, ovvero non avendo lievitato abbastanza ci viene sete. Ma, in realtà, questo non c’entra assolutamente nulla con la sete che ci viene di notte. Infatti, in forno, mentre la pizza cuoce, il lievito viene completamente degradato a causa delle altissime temperature. La colpa invece è in un altro ingrediente, ovvero il sale.

Per fare la pizza è necessario usare il sale, ma non ne dobbiamo abusare nell’impasto. Se infatti ne mettiamo troppo, ce ne renderemo conto subito proprio perché la notte la passeremo a bere. Per evitare, quindi, questa spiacevole situazione cerchiamo di bere sempre molto nell’arco della serata.

Ma non è solo il sale il problema. A questo, infatti, si aggiunge anche il salame piccante oppure la mozzarella. Infatti, anche questi due ingredienti contribuiscono a far venire sete. E, se abbiamo già una pizza bella salata e ci mettiamo sopra il salame piccante oppure la mozzarella, la situazione può solo che peggiorare.

La prossima volta, quindi, se sappiamo che il nostro pizzaiolo usa un po’ troppo sale, prendiamo una pizza senza salumi o ingredienti troppo salati. Infatti gli impasti della pizza sono già preparati e chiedere di usare meno sale è inutile. Dunque, non per la lievitazione sbagliata della pizza ma la sera abbiamo sete per colpa del sale.

