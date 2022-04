Non per gelosia ma se il cane si mette in mezzo quando una coppia si abbraccia è per questo motivo che sbalordirà

Il nostro amato amico a quattro zampe non ci abbandonerà nelle situazioni difficili. Al contrario, ci starà sempre accanto e ci darà tutto il suo sostegno. Ci riempie di baci e dimostra tutto il suo affetto e tutta la sua gratitudine con questo atteggiamento, che non è la pancia rivolta verso l’alto.

Tutte queste dimostrazioni d’affetto, però, hanno un prezzo. La nostra dimostrazione verso i suoi confronti. Il cane dona tutto sé stesso ma pretende. E ha assolutamente ragione. Quante volte è capitato di ritornare a casa e di trovarci il nostro cane letteralmente addosso?

È contento di vederci e ce lo dimostra. Allo stesso tempo, però, vorrebbe che gli dimostrassimo la nostra felicità nel rivederlo. Ecco perché il cane non ci molla se non gli facciamo “festa”. Questo concetto è molto importante, perché così il cane si sente amato.

Infatti, non solo al rientro in casa, ma vuole dimostrazioni anche quando siamo in compagnia. Lui ci vorrebbe tutto per sé, partiamo da questa consapevolezza. Non è mai capitato che, mentre abbracciamo nostro marito o nostra moglie, lui si metta in mezzo?

Dietro ai comportamenti di Fido

Non è per gelosia ma se il cane si mette in mezzo, il motivo è inaspettato. Innanzitutto, il cane farà da paciere qualora dovesse vedere un atteggiamento brusco da parte di entrambi i padroni. Se dovessimo urlare e dovessimo essere visibilmente scossi, il cane si agiterà e farà in modo di mettere pace. Il suo istinto, infatti, è quello di proteggere la sua famiglia.

Ma in maniera dettagliata, Fido ha una reazione alla visione della coppia che si abbraccia, poiché scaturita da una stimolazione visiva e uditiva. Infatti, questo stimolo è provocato dalla curiosità. Fido cercherà di mettersi in mezzo, abbracciando entrambe le parti, perché sente di appartenere alla famiglia e non vuole essere escluso dalla dimostrazione d’affetto. Infatti, soprattutto se si tratta di un cane molto vivace e curioso, sarà portato a reagire alle stimolazioni, perché si sente pienamente coinvolto.

Qualora, invece, si dovesse mettere in mezzo per allontanare la coppia e abbracciare uno dei due, allora quest’atteggiamento potrebbe significare che “quella persona è sua”. Come se ne rivendicasse il possesso, in forma sana. In effetti, quest’atteggiamento è comune nei cani, visto che vedono il capo branco in un’unica persona. Senza il capo branco si sentirebbe smarrito, per questo cerca di riaverlo.

Allo stesso modo, se il cane ci salta addosso qualora abbracciassimo un’altra persona, estranea alla coppia, equivale al discorso fatto prima. La persona in questione è il suo punto di riferimento, per cui mostrerà una sorta di possesso.

