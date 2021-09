Moltissimi scelgono di adottare un amico a quattro zampe di taglia piccola. Le razze mini, anche dette toy, presentano molti vantaggi. Primo fra tutti il fatto che possiamo portarli con noi ovunque senza problemi, persino in borsetta. I cani piccoli in proporzione perdono meno peli, mangiano di meno e, ovviamente sporcano meno. La razza toy più famosa è senza dubbio il Chihuahua, amatissimo anche dagli italiani. Se però questa razza non ci convince e preferiremmo un cane diverso, non per questo dobbiamo rassegnarci a razze più grandi. Esistono molte altre razze toy che non sono Chihuahua. Vediamone alcune.

Non per forza Chihuahua, ecco le razze mini dal carattere dolcissimo e mansueto

La maggior parte delle razze mini sono state selezionate appositamente per essere cani da compagnia. Alcune altre svolgevano compiti ben precisi, come la caccia ai ratti. Altre ancora, sono state ‘miniaturizzate’ negli ultimi decenni a partire da razze più grandi. Ma tutte sono adorabili, e con la propria personalità. Non per forza Chihuahua, ecco tre razze mini dal carattere dolcissimo e mansueto.

Yorkshire Terrier

Cane di origine inglese, famosissimo anche per la sua partecipazione a molti film, spot e serie televisive. Il suo pelo lungo e morbido lo rende un preferito tra i cani di dimensioni toy. L’adorabile Yorkshire, rispetto ad altri cani di piccole dimensioni, è spesso più semplice da educare e addestrare. Una delle razze preferite dai senior, ci saprà tenere compagnia e regalare mille coccole e attenzioni.

Pechinese

Cane dalle nobilissime e antiche origini, il Pechinese viene dalla Cina. Ci accompagna da innumerevoli generazioni, e in tutto questo tempo ha perfezionato l’arte dell’essere un cane da compagnia. Si tratta di un cane con cui è molto semplice andare d’accordo, e che ama senza dubbio le comodità. Il Pechinese, dopotutto, ha vissuto per millenni nei palazzi degli imperatori cinesi, servito e riverito. È un cane molto intelligente, equilibrato, e semplice da addestrare. Affettuosissimo con il padrone e poco reattivo. Un compagno ideale per la nostra vita.

Pinscher Nano

Il Pinscher Nano è la versione mini del Pinscher. È però molto più diffuso del suo parente più grande, tanto che spesso il Pinscher Nano viene indicato semplicemente come Pinscher. È un cane intelligente, vivace e attento, molto semplice da addestrare. Dal punto di vista igienico, richiede cure minime, dato il suo mantello corto. Se scegliamo un Pinscher Nano, avremo un compagno federe e amorevole.

