Rimanere giovani e combattere l’invecchiamento diventa una missione quando si supera una certa età. Dopo i quarant’anni, i fatidici “anta”, in tanti di noi prevale il pensiero di non tollerare che non si è più quelli di prima. La chirurgia estetica ha avuto un notevole successo proprio per l’incapacità di accettare l’inesorabile declino. Dagli anni Novanta in poi, i media, soprattutto con programmi televisivi e pubblicità, hanno accentuato molto questo aspetto. Inizialmente è stato il genere femminile, ma più recentemente anche il maschile, a iniziare questa battaglia contro un nemico che difficilmente si può combattere: l’invecchiamento.

Per fortuna, non esiste solo la chirurgia. Esercizio fisico e alimentazione oggi contribuiscono a migliorare sia l’aspetto che la psiche. Sono innumerevoli i modi in cui è possibile andare ad agire quasi su ogni centimetro del nostro corpo. Dai polpacci alle braccia, passando per glutei, addominali e pettorali. Tutto si può rinvigorire, rassodare e migliorare seguendo i più disparati consigli. Sia nelle palestre che nei tanti tutorial presenti in rete.

Oggi vogliamo consigliare alcuni esercizi utili a migliorare il nostro viso. A farlo sembrare più elastico e a dimostrare qualche anno in meno, senza grandissimo sforzo.

Partiamo subito mettendoci di fronte a uno specchio, con le dita a premere ai lati delle narici. Da qui iniziamo un lento massaggio circolare a salire fino agli zigomi. In questa zona, infatti è presente un muscolo, detto elevatore del labbro superiore e dell’ala del naso.

Non pensiamo solamente a glutei, cosce e pancia, ma per sembrare più giovani dobbiamo curare anche questa parte del corpo

Facendo questo massaggio per tre volte, con pausa di trenta secondi come intervallo, andremo a stimolare quest’area, rendendo elastica questa importante parte del viso.

Il secondo movimento riguarda sempre lo stesso muscolo. Mani sempre posizionate di fianco alle narici. Stavolta con pollice e indice andremo a pizzicarci la parte interna terminale delle guance e la muoveremo verso l’alto. Stacchiamo quando arriviamo sotto gli zigomi e ripetiamo per una decina di volte. Pausa di trenta secondi e nuova serie, per un totale di tre.

L’ultimo esercizio che proponiamo riguarda proprio il muscolo nasale. Si mettono le dita in corrispondenza delle narici e si segue il percorso del naso fino all’attaccatura degli occhi. Il movimento è simile al primo, la differenza sta nel fatto che quest’ultimo è praticamente parallelo ai lati del naso, mentre in precedenza era circolatorio. Anche per questo esercizio, tre serie da dieci con intervallo di trenta secondi tra una e l’altra.

Prima di metterci allo specchio per iniziare, è consigliabile passare il proprio viso con una crema alla vitamina C. In questo modo, avremo una pelle morbida che risponderà meglio alle sollecitazioni. In poco meno di cinque minuti, dunque, possiamo decisamente aiutare questa importante parte del volto. Non pensiamo solamente a glutei, cosce e pancia quando vogliamo migliorare il nostro aspetto estetico. Perché, poi, sarà il viso il primo biglietto da visita da mostrare ai nostri interlocutori.