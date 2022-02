Avere un animale in casa è il desiderio di molti. I bambini, in particolare, desiderano un amico da coccolare e con cui giocare. Ma anche gli anziani e le persone sole lo considerano un buon compagno da amare e di cui prendersi cura. La scelta si orienta di solito su cani e gatti, ma ci sono anche altri animali, solitamente di piccola taglia, che sempre più spesso abitano le nostre case. Il porcellino d’India è uno di questi. È un piccolo roditore di cui esistono diverse varietà e che riesce subito simpatico perché timido e tenero. Se abbiamo deciso che questo è l’animale giusto per noi vediamo come prendercene cura scegliendo l’alimentazione corretta.

Non patate e melanzane, ecco cosa deve mangiare il porcellino d’India per stare in buona salute e avere il giusto apporto di vitamine

L’alimentazione dei porcellini è simile a quella dei conigli. Deve mangiare molti alimenti ricchi di fibra come frutta e verdura e anche delle piccole quantità di carboidrati, di proteine e di grassi. I porcellini mangiano anche il fieno che contiene tante fibre utili per il loro intestino.

Questo alimento è salutare anche per i denti perché richiede una masticazione lunga e prolungata.

Possiamo dargli da mangiare quasi tutte le verdure fresche di stagione, come broccoli, carote, spinaci, cavoli e anche verza. Anche il prezzemolo, l’insalata e il finocchio sono alimenti adatti. La verdura deve essere ben lavata e pulita per eliminare le tracce di pesticidi e non deve essere tenuta in frigorifero. Quindi non patate e melanzane, ecco cosa deve mangiare il nostro piccolo amico ogni giorno.

Per un pasto equilibrato dovremmo preparare della piccole macedonie mescolando più verdure. Quando inseriamo nella dieta un nuovo alimento dobbiamo farlo in modo graduale.

Possiamo dargli anche la frutta in piccole quantità scegliendo gli agrumi che sono ricchi di vitamina C. Questa vitamina è molto importante per la salute del porcellino d’India e dovrebbe essere presente nella dieta di tutti i giorni.

Cosa non dargli da mangiare?

Non tutte le verdure sono adatte. Il porcellino non può mangiare le patate e le melanzane, ad esempio, ma anche i pomodori sono sconsigliati. Sono da evitare anche i dolci in generale e, tra i frutti, l’avocado. Un’alimentazione scorretta danneggia la salute del porcellino, soprattutto a livello intestinale. Questo animaletto può regalarci tanta gioia con la sua presenza in casa. Prendersene cura per i bambini può essere un’importante esperienza di vita. Imparano a conoscere, rispettare ed ad amare un essere che ricambierà il loro affetto.