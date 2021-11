La pasta e patate è un must have della tradizione italiana, invidiata in tutto il Mondo. Un primo piatto unico da consumare in tutte le stagioni.

Di pasta e patate ne esistono tantissime versioni dalla classica cremosissima e gustosa, a quella filante con la provola dal retrogusto affumicato, fino ad arrivare alla variante di oggi la pasta e patate in tortiera.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Non pasta patate e provola ma questa ricetta dannatamente deliziosa pronta in 10 minuti che ci salverà dagli ospiti improvvisi

Si tratta di un piatto semplice della tradizione povera partenopea, ma che oggi è amata da grandi e piccini. Il segreto di questo piatto è cuocere tutti gli ingredienti insieme in un’unica pentola, così da creare una fusione davvero perfetta.

Ideale nelle giornate in cui siamo particolarmente di corsa e abbiamo pochissimo tempo da dedicare alla cucina. Infatti questa ricetta è davvero veloce. Richiede nel complesso della sua preparazione 10 minuti e ci permette di sporcare un’unica padella.

La pasta e patate in tortiera è davvero facilissima da preparare e per la sua preparazione è richiesto l’uso di una sola pentola. La versione proposta oggi è una variante molto facilitata della ricetta tradizionale che prevede l’uso delle patate da crude. Ma vediamo come preparare una pasta e patate in tortiera in 10 minuti per piatto delizioso.

Pasta e patate in tortiera

Ingredienti:

300 g di pasta corta a scelta;

300 g di pomodorini;

200 g di patate novelle precotte;

100 g di parmigiano;

1 spicchio d’aglio;

Olio d’oliva q.b.;

Pepe e basilico fresco.

Procedimento:

Per realizzare questa prelibatezza ci occorre una pentola o anche una padella capiente. Intanto tirare via dal freezer le patate già cotte almeno 30 minuti prima, oppure aiutarsi con il microonde, per scongelarle velocemente. Lavare i pomodorini e tagliarli a pezzetti, fare lo stesso con l’aglio. Tagliare le patate novelle a rondelle ed unire tutti gli ingredienti nella padella, compresa la pasta cruda. Aggiustare di sale, pepe e aggiungere un filo d’olio d’oliva.

Aggiungere alla casseruola con gli alimenti, dell’acqua fredda che dovrà coprire interamente gli alimenti. La quantità giusta di acqua è pari a 2 volte il peso della pasta. Lasciar cuocere per 7/ 8 minuti a seconda del formato di pasta scelto. Lasciar riposare in pentola per 2 minuti, aggiungendo sulla superficie il parmigiano e le foglioline di basilico. Sporzionare e servire.

Dunque, non pasta patate e provola ma questa ricetta dannatamente deliziosa pronta in 10 minuti che ci salverà dagli ospiti improvvisi.

Le patate buone per tutto

Le patate sono un alimento che possiamo davvero preparare in tantissimi modi, ottime per i primi piatti ma anche come contorno per piatti di carne o pesce. Buonissime da fritte ancor di più al forno soprattutto se hanno la giusta croccantezza, infatti altro che patate fritte ecco come averle gustosissime, croccanti fuori e morbide al morso in soli 20 minuti e non sono al forno.