Bar e ristoranti sono le attività maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria. Il Governo ha messo in campo svariati incentivi per sostenere il settore. Hai mai sentito parlare di Tosap? Le attività possono non pagare questa tassa entro fine mese.

Di cosa si tratta? Con l’aiuto degli esperti di ProiezionidiBorsa facciamo chiarezza su questo tributo. Parliamo della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Le attività pagano questa tassa quando occupano suolo di strade, piazze, parchi dei Comuni e delle Province.

La Cosap

Molti fanno confusione con il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, acronimo Cosap. Questo è un canone dovuto in caso di occupazione di suolo pubblico, sia per occupazioni temporanee che per occupazioni permanenti. I nostri lettori hanno ragione a pensare che le differenze non sono così evidenti. Ma nei fatti la differenza c’è. Infatti la Tosap è un’entrata tributaria mentre la Cosap è di carattere patrimoniale e va a collocarsi alla voce di bilancio delle entrate extratributarie.

Da quando non si paga

Il Governo nel Decreto Bilancio ha inserito la norma. Nel contempo, bar e ristoranti hanno potuto sfruttare più spazio esterno, proprio per compensare la riduzione all’interno del locale. Infatti, le attività hanno dovuto seguire delle regole precise per restare aperti. la prima è quella del maggiore distanziamento tra i tavoli. Purtroppo, per queste attività, il coronavirus ha segnato un brutto colpo sui bilanci. Bar e ristoranti sono le principali categorie colpite dalla crisi cagionata dal Covid.

L’esenzione fino al termine del mese

Il Decreto Rilancio ha previsto l’esenzione Tosap fino al termine di questo mese di ottobre ma visto il contesto storico non è da escludere che un provvedimento ad hoc possa essere emanato per prolungare i tempi. Intanto, ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, attività di intrattenimento e svago con somministrazione non devono pagare.

Province e Comuni incassano la tassa

Comuni e Province incassano la tassa annualmente. Alcune attività hanno pagato ugualmente la tassa, altri invece, hanno approfittato della sospensione per non pagare questa tassa entro fine mese.