I carciofi sono una verdura di stagione nei mesi da febbraio a giugno.

Sono degli alimenti dal sapore caratteristico che si prestano alla preparazione di numerose ricette. Ottimi come contorno sono buoni anche da consumare come condimenti per primi e secondi piatti. Deliziosi da affiancare a piatti di pesce ma anche di carne.

Sono caratterizzati dalla presenza di numerose foglie che diventano sempre più tenere verso l’interno, fino ad arrivare al cuore del carciofo che è la parte più tenera e amata.

Non ore ed ore in cucina ma una ricetta facile e veloce per cucinare i carciofi in padella in meno di 10 minuti per un contorno sfiziosissimo

I carciofi però presentano un difetto, proprio le tante foglie che li caratterizzano richiedono una cottura lenta e prolungata. Pertanto nella fretta che caratterizza le nostre giornate, molti rinunciano a tale prelibatezza.

Tuttavia ci sono dei piccoli escamotage che ci permettono di cucinare i carciofi in modo semplice e veloce.

Il primo segreto è quello di ridurre i carciofi in spicchi e di eliminare buona parte delle foglie esterne. Un trucchetto che viene in nostro soccorso soprattutto se abbiamo poco tempo da dedicare alla cucina.

I carciofi in padella sono un contorno semplice e veloce ma ricco di gusto. Il segreto di questa ricetta è proprio quella di pulire perfettamente i carciofi e di lasciare solo le foglie più tenere. Ideali come sfizioso contorno ma anche come condimento per primi piatti.

Carciofi in padella veloci

Ingredienti per 2 persone:

4 carciofi;

2 spicchi d’aglio;

Prezzemolo q.b.;

Olio Evo;

1 limone;

Procedimento:

Pulire accuratamente i carciofi eliminando le foglie esterne più dure e pulire i gambi della parte più esterna. Metterli per 10 minuti in acqua e limone così che non si anneriscano. Ridurre i carciofi a fettine sottili. In una padella antiaderente aggiungere un filo d’olio e gli spicchi d’aglio e mettere sul fuoco; aggiungere gli spicchi di carciofi e i cubetti di gambi; salare e aggiungere il prezzemolo precedentemente tritato. Aggiungere ai carciofi un mestolo di acqua calda e coprire con un coperchio, lasciar cuocere per 5 minuti.

I carciofi sono pronti per essere serviti. Se invece risultano ancora duri aggiungere un altro mestolo di acqua e cuocere qualche altro minuto.

Chicche di morbidezza

Se li si preferisce morbidi e succosi basterà mantenere la fiamma basse e aggiungere uno spicchio di dado vegetale alla preparazione, che gli permetterà di mantenere la loro consistenza carnosa.

Non ore ed ore in cucina per un piatto di carciofi morbidi e indimenticabili.

