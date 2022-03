Non occorre la farina per fare questa crema vellutata e liscia al limone o al cioccolato adatta anche ai celiaci

La mancanza della farina sugli scaffali dei supermercati ci preoccupa e ci fa presagire rincari e tempi difficili. Ma è proprio nei momenti critici che diventa importante reagire, nella ricerca di soluzioni che possano aiutarci a superare le difficoltà. In questa ottica abbiamo scelto una preparazione prelibata da realizzare in pochi minuti. Non occorre la farina per fare questa crema versatile e deliziosa, adatta anche ai celiaci.

Una preparazione da usare in mille modi

La crema pasticciera è una preparazione di base estremamente versatile che può essere usata in cucina in mille modi. Da sola può diventare un dolce al cucchiaio, ma si può impiegare per crostate e semifreddi, Pan di Spagna o bignè. Nella versione al cioccolato, basta aggiungere alla fine 20 grammi di cacao amaro. Se la desideriamo al sapore di limone, è sufficiente aggiungere alla fine mezza fialetta di aroma al limone e il succo di mezzo limone.

Ingredienti:

340 g di latte;

60 g di zucchero;

80 g di tuorli;

20 g di amido di mais;

10 g di amido di riso;

una bustina di vanillina;

la scorza di un limone biologico.

Poniamo il latte insieme alla scorza di limone in un tegamino e facciamo scaldare evitando che raggiunga l’ebollizione. Il limone deve essere biologico e la scorza tagliata sottilmente in modo da usare solo la parte gialla. In una ciotola versiamo i tuorli e lo zucchero e lavoriamo con le fruste o con uno sbattitore elettrico finché il composto sarà gonfio e spumoso. Aggiungiamo l’amido di mais, l’amido di riso e la bustina di vanillina. La stessa preparazione si può fare usando esclusivamente l’amido di riso.

Se il composto dovesse risultare troppo asciutto aggiungiamo un po’ di latte caldo. Quando la preparazione sarà liscia ed omogenea, versiamo a filo il latte caldo e mescoliamo accuratamente. Riportiamo sul fuoco e lasciamo addensare. Occorreranno circa 4 minuti. A fine cottura continuiamo a mescolare fino a che la crema diventerà lucida e setosa. A quel punto sarà pronta. Spolverizziamo con un velo di zucchero semolato per evitare che si formi una crosticina dura. In alternativa, copriamo la crema con una pellicola per alimenti. Si conserva in frigorifero per circa 3 giorni.

