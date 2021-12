Un buon liquore casalingo è il regalo che non può mai mancare a Natale. È un’idea semplice e deliziosa che non ci farà perdere molto tempo in cucina. In periodo di feste diventa un vero e proprio must ed è perfetto da gustare anche in compagnia.

Di ricette casalinghe ne esistono a gogò, basta scegliere quella che più ci alletta o che pensiamo faccia piacere al destinatario del pensiero. Ma oggi vogliamo stupire tutti con un liquore che farà davvero innamorare di gusto le nostre papille gustative. Basta poco per realizzarlo e in un battito di ciglia potremo gustarlo insieme a chi amiamo.

Ingredienti

Il nostro intento è quello di realizzare un cremosissimo liquore al cioccolato bianco. Bastano pochi ingredienti per la ricetta. Ecco nello specifico ciò di cui avremo bisogno per circa 1 litro:

200 ml di alcol puro;

200 ml di panna liquida;

40 ml di latte;

200 gr di cioccolato bianco;

150 gr di zucchero.

Prima di tutto prepariamo una pentola capiente in cui verseremo latte, zucchero e panna fresca. La mettiamo sui fornelli e iniziamo a scaldare tutto a fuoco medio. Nel frattempo, togliamo il cioccolato dalla confezione e lo facciamo a pezzetti con un coltello.

Aspettiamo che lo zucchero nella pentola si sciolga completamente, quindi aggiungiamo il cioccolato tritato. Iniziamo a mescolare il composto senza smettere, per evitare che il cioccolato bruci sul fondo del contenitore.

Quando avremo ottenuto una crema omogenea e senza grumi potremo finalmente spegnere la fiamma. Aspettiamo che diventi bella fredda, quindi aggiungiamo l’alcol puro. Mescoliamo ancora una volta, poi potremo imbottigliare tutto. A questo punto ci converrà conservare la nostra crema in frigorifero per circa 3 giorni.

Dunque, non nocino o limoncello, il re delle feste è questo liquore di Natale fatto in casa velocissimo e dal gusto inimitabile. Per un regalo grazioso e di maggior effetto potremmo travasare la nostra crema in bottigliette più piccole. Se preferiamo una consistenza più liquida del liquore, invece, possiamo mettere da parte la panna e farci bastare il latte.

