Sono definiti non colori, eppure sono quelli che si usano di più nel nostro quotidiano quando ci vestiamo. Solitamente il nero è usato di più per la stagione invernale, mentre il bianco per quella estiva. Ovviamente, questa non è una regola e possiamo tranquillamente indossare il nero d’estate e il bianco d’inverno. Ma al di fuori di queste due tonalità, spesso abbinate anche insieme, ce ne sono tantissime altre che possiamo indossare.

Il vestito lungo nero sicuramente è sinonimo di eleganza. Qualche giorno fa a Madrid abbiamo assistito alla presentazione dell’alta gioielleria di Cartier e moltissime ospiti, tra cui la top model italiana Mariacarla Boscono, hanno indossato abiti lunghi neri. Insomma, il vestito nero è un pochino il passpartout della serata.

Stessa cosa possiamo dire di quello bianco. Un altro abito molto usato nelle sere d’estate elegantissimo e dalla forme più diverse.

Se, però, siamo un pochino stufi indossare bianco o nero, la moda fortunatamente ci viene in soccorso con degli abiti al tempo stesso casual ed eleganti.

Non nero o bianco, ecco il vestito lungo estivo casual perfetto anche per una serata elegante

Gli abiti lunghi estivi che possiamo indossare per questa stagione sono quelli floreali. Non pensiamo, però, al solito vestito a fiori che indossavamo quando eravamo delle bambine. Questi sono di un livello completamente diverso.

Il primo che vediamo è il modello Prima Tiered di Zimmermann. Un classico abito floreale completamente reinterpretato con una gonna a cinque balze e spalle a sbuffo in seta lucida.

Sempre in seta, ma questa volta in chiffon, è l’abito lungo a fiori firmato Giambattista Valli. Un modello con una scollatura vertiginosa, la vita segnata e una gonna morbida e svolazzante.

Ganni propone un abito in raso floreale realizzato in un misto di seta stretch con un’elegante arricciatura centrale, sia sul davanti sia sul retro, che valorizza la forma.

See By Chloé opta, invece, per l’abito blu navy, ma ovviamente non potevano mancare i motivi floreali che campeggiano sul capo in diverse colorazione a contrasto o sulle tonalità del blu.

Stampe maxi e colorate per l’abito Greta di Rixo, che si presenta ricco di fantasie floreali su una base nera.

A questi vestiti possiamo abbinare una bellissima scarpa sandalo e non dimentichiamo di usare i gioielli. Se preferiamo possiamo anche usare gli orologi gioiello, che faranno un vero figurone e andranno ad arricchire il look.

Allora, non nero o bianco, ecco il vestito lungo estivo casual ed elegante che possiamo indossare d’estate.

