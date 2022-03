Non necessariamente serve il mutuo per comprare casa, in alcuni casi è possibile comprare l’alloggio per le vacanze in Sicilia anche a solo 1 euro

Quando si deve comprare casa si deve sempre valutare la necessità di un mutuo. È raro che l’acquirente disponga dell’intera somma necessaria, visti anche i prezzi degli immobili oggi. Da qualche anno, però, è possibile acquistare case a prezzi davvero bassissimi. Si parla delle case a 1 euro, immobili che i Comuni cedono a prezzo simbolico ma che necessitano di ristrutturazioni. In molti casi l’iniziativa dei Comuni va vista in una duplice ottica:

da una parte valorizzare il patrimonio edilizio;

dall’altra combattere lo spopolamento dei piccoli borghi attirando, quindi, nuovi abitanti.

Non necessariamente serve il mutuo per comprare casa, quindi, ma è bene capire come funziona l’iniziativa prima di imbarcarsi in essa.

Case a 1 euro e reale convenienza

Molto spesso gli immobili messi in vendita con l’iniziativa delle case a 1 euro si trovano in piccoli borghi o nei centri storici dei Comuni. E nella maggior parte dei casi si tratta di case che hanno bisogno di una riqualificazione edilizia abbastanza importante. Proprio per questo prima di imbarcarsi nell’iniziativa è bene valutare anche i lavori di cui l’immobile necessita.

Perchè, ed è bene chiarirlo subito, 1 euro è il prezzo di acquisto dell’immobile. Ma nel contratto di acquisto ci si impegna anche a ristrutturare la casa entro un determinato periodo. In alcuni casi, poi, per la vendita viene preferito l’acquirente che dichiara la volontà di spostare nell’immobile la propria residenza. Tutte cose, quindi, che vanno valutate prima dell’acquisto per non trovarsi, poi, in spiacevoli situazioni.

I Comuni che hanno aderito all’iniziativa sono moltissimi e la lista tende ad allargarsi con il passare del tempo. Anche un borgo della Sicilia, Leonforte, ha deciso di “regalare” alcune delle abitazioni del suo centro storico a 1 euro.

Non necessariamente serve il mutuo per comprare casa, in alcuni casi è possibile compare l’alloggio per le vacanze in Sicilia anche a solo 1 euro

Leonforte, in Sicilia, si trova in provincia di Enna. Si tratta di un borgo splendido che ospita anche i resti di un antico villaggio preistorico e altre attrazioni turistiche come:

Palazzo Branciforti;

Villa Comunale;

scuderie, giardino e fontana delle ninfe;

Palazzo Giusso.

Un piccolo borgo che racchiude tanta cultura e bellezza, ma che si sta lentamente spopolando. E proprio per questo l’amministrazione ha deciso di aderire al progetto delle case a 1 euro per ripopolarlo.

L’offerta delle case a 1 euro a Leonforte è rivolta anche ai non residenti visto che si vuol favorire anche l’insediamento di attività turistiche e ricettive.

Il bando per partecipare alla vendita delle case può essere reperito sul sito del Comune di Leonforte.