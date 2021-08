A meno che non si studi medicina o biologia e non si abbia, dunque, un’ottima conoscenza delle componenti presenti all’interno degli alimenti, è difficile che si conoscano tutte le caratteristiche di un cibo.

Solitamente, infatti, ciò che ci fa scegliere un ingrediente piuttosto che un altro ha a che fare con il tipo di ricetta che vogliamo realizzare. Che sia per una questione di gusti oppure semplicemente il costo più conveniente. Eppure, informarsi su quali cibi presentino proprietà benefiche per la salute nostra e della nostra famiglia di certo non potrà far danno.

La moderazione

A patto che ci si informi utilizzando le giuste fonti e ci si assicuri che ciò che si è imparato a proposito di un determinato alimento sia vero e scientificamente provato, scoprire i benefici degli ingredienti, come dicevamo, è molto utile.

L’importante però, come poi in tutte le situazioni della vita, è cercare di trovare un equilibrio e, dunque, fare attenzione ad assumere quel cibo con moderazione. L’esagerazione, difatti, non porterà mai a nulla di buono, anche se quel determinato ingrediente continente componenti benefiche per l’organismo.

Dopo aver fatto questa doverosa premessa, possiamo approfondire l’argomento relativo ai benefici che un determinato ingrediente può apportare al nostro corpo. La verità, però, è che sono tanti i cibi salutari e potenzialmente capaci di aiutarci a rimanere sani. Proprio a questo proposito, infatti, alcune settimane fa avevamo visto come non solo la verza ma anche questo ortaggio presenta antiossidanti e può aiutare a prevenire i tumori.

Oggi, invece, andremo a svelare la presenza di una sostanza nutritiva all’interno delle cozze estremamente importante, e per varie ragioni. Infatti, non molti sanno che con le cozze assumiamo questa vitamina benefica che potrebbe prevenire l’aterosclerosi. Vediamo di cosa si tratta.

Ci riferiamo all’importantissima vitamina b12. Per quanto molti credano sia presente solamente in alimenti quali carni rosse, fegato e reni, questa vitamina fa parte anche della struttura dei molluschi. Di conseguenza, ovviamente anche delle gustose cozze, le quali ne contengono 24 microgrammi ogni cento grammi di prodotto.

Come ampiamente spiegato anche dalla Fondazione Veronesi, sono diversi i campi in cui è possibile trarre vantaggio dall’assunzione di questa vitamina. Interessante, inoltre, notare come ci siano studi in corso che ipotizzano un possibile ruolo preventivo nella comparsa di una seria malattia vascolare come l’aterosclerosi.

Sebbene una conclusione univoca non sia stata ancora raggiunta, questa vitamina è spesso utilizzata proprio con uno scopo preventivo nei confronti di questa condizione. Per questo, senza mai esagerare nelle quantità e ascoltando come sempre prima il parere di un medico, potremmo integrare più spesso le cozze nella nostra alimentazione.