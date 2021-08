Questo è senza dubbio il “cavallo di battaglia” di quest’isola mediterranea che non smette mai di stupire per paesaggi e cucina tipica. Il cannolo siciliano è una perfetta fusione di dolcezza e fragranza che allietano il palato morso dopo morso. Se con la giusta ricetta è semplice indovinare il perfetto ripieno cremoso del cannolo, preparare una cialda impeccabile è molto più impegnativo. La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa vuole svelare un segreto di cui sarà difficile fare a meno. Non molti sanno che basta aggiungere quest’ingrediente per una perfetta scorza croccante di cannolo siciliano bucherellata da minuscole bolle. Il perfetto cannolo ha questi minuscoli fori che ne fanno apprezzare ancor più la consistenza.

Il segreto per una cialda impeccabile e altri consigli per preparare questo dolce al meglio

L’aggiunta furba consiste in due cucchiai di aceto bianco all’impasto, che produrranno in cottura le tipiche bolle friabili della scorza del cannolo. Quindi, esattamente dopo aver impastato farina, uova, zucchero, strutto, cacao e vino, basta aggiungere solo 2 cucchiai di aceto. Una volta fritti, i cannoli assumeranno la loro forma e consistenza tipica.

È altrettanto fondamentale stendere la pasta in maniera sottile e dello spessore di circa un millimetro. Tutto questo dopo aver ben infarinato il piano per agevolare la stesura della pasta.

La forma è importantissima, suggeriamo di ricavare dalla pasta la forma di un “occhio”, più panciuto al centro e con due punte alle estremità.

Purtroppo, i pasticcieri difficilmente svelano il segreto dei loro dolci, ma, oltre all’aceto, esistono altri importantissimi trucchi risaputi. Tra questi vi è quello di spennellare una delle estremità laterali con del tuorlo d’uovo, per evitare che il cannolo possa aprirsi in cottura.

Per quanto riguarda i cannelli, il nostro consiglio è di preferire quelli in alluminio per comodità e facilità di lavaggio.

Per far dorare il cannolo su entrambi i lati in olio bollente, suggeriamo di usare un peso durante la cottura. Con questi segreti i cannoli saranno perfettamente croccanti e pieni di bolle. E suggeriamo anche di gustarli in questa variante deliziosissima di cheesecake al cannolo siciliano.