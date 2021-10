Quando siamo al supermercato e dobbiamo scegliere quale sapone liquido o bagnoschiuma acquistare, le alternative che ci troviamo davanti sono moltissime. Nel reparto saponi si trovano centinaia di prodotti, con ogni aroma, consistenza e funzione che possiamo desiderare.

In passato era molto diverso, non esistevano tutti questi prodotti ma uno solo che, però, funzionava benissimo, era multiuso e durava a lungo. Oggi vedremo di che si tratta e perché non molti ci pensano eppure questo sapone ha un sacco di vantaggi e costa pochissimo.

Attenzione a cosa comprare se abbiamo a cuore l’ambiente e il portafoglio

Al supermercato, come abbiamo detto, troviamo davvero saponi per tutti i gusti, non c’è che l’imbarazzo della scelta. La maggior parte di questi detergenti, però, è in vendita in contenitori di plastica usa e getta che finiranno con il creare rifiuti difficili da smaltire. A differenza di quanto possiamo pensare, questo è un consumo del tutto evitabile se ritorniamo a consumare un prodotto del passato che ora è quasi sparito dalle nostre case.

Stiamo ovviamente parlando del sapone solido, la classica saponetta che una volta si usava per lavare il corpo, la faccia, i piatti e il bucato.

Una volta il sapone solido era l’unica alternativa, eppure ancora oggi può essere utilissimo e comodissimo per l’igiene nostra e della casa. Questo sapone ha davvero innumerevoli vantaggi, innanzitutto partiamo dal prezzo. Un pezzo di sapone di Marsiglia oppure di sapone di Aleppo costa molto meno di un sapone liquido e dura molto di più. Ci vogliono settimane se non mesi di uso quotidiano prima che si consumi del tutto.

Questi saponi si trovano in vendita avvolti da un sottile strato di cellophane oppure in un imballaggio di carta. Inutile dire quanto meno impatto ambientale ci sia dietro questa scelta.

Questo sapone è inoltre multiuso, nel senso che funziona benissimo per pulire sia il nostro corpo che il bucato, addirittura le stoviglie. Strofinarlo direttamente sui panni ci permette di rimuovere le macchie più ostinate usando poco prodotto, mentre l’assenza di ingredienti sintetici lo rende perfetto per ogni tipo di pelle. Perfetto da usare sotto la doccia, c’è anche chi lo usa per lavare i capelli.

Ora pare chiaro quanto possa essere importante riscoprire questo prodotto della tradizione, ricco di utilità e vantaggi.

Se vogliamo tornare all’uso della saponetta, dobbiamo conoscere questo trucchetto per evitare che diventi molle.