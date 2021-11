Quando eravamo a casa durante il lockdown gli accessori più usati erano elastici e mollettoni. La nostra vita girava intorno alla casa e passavamo intere giornate in tuta e pantofole. Con la riapertura c’è stata un vera esplosione di look. E anche la moda sta seguendo questo grande filone. Infatti durante i periodi di grande austerità gli orli si allungano, nei periodi di boom invece si accorciano. Provare per credere, basta infatti guardare l’ultima sfilata di Miu Miu. E per la testa? Non mollettoni ed elastici, la nuova tendenza anche over 50 per i capelli è questa. Infatti possiamo completamente dimenticarci di qualsiasi cosa usavamo prima per fermare i capelli, perché ora esisterà solo questa. Inoltre possiamo abbinare anche un nuovo look, infatti basta con i soliti capelli noiosi perché ora dal parrucchiere tutte stanno chiedendo questo taglio.

La perla è il nuovo mega super trend

La perla sembra essere quella punta di luce che bisogna avere addosso. Infatti sta spopolando sia nei look maschili sia in quelli femminili. E sono tantissimi i brand che hanno introdotto questo prodotto nel loro e-commerce. Così come anche gli orecchini, oppure la singola perla applicata sugli occhi come accessorio make up. Be’ non finisce qui, infatti adesso le perle arrivano anche in testa.

Non mollettoni ed elastici, la nuova tendenza anche over 50 per i capelli è questa

Infatti sono tantissime le acconciature che presentano delle perle nei capelli, soprattutto per le acconciature che riguardano le spose. Ma non solo, infatti dalle acconciature di sposa le perle arrivano fino alle acconciature normali, quelle di tutti i giorni.

Per avere delle perle in testa ci sono vari modi. Infatti possiamo acquistare dei fermagli e creare delle acconciature molto particolari che andremo a bloccare con questi fermagli. Oppure possiamo usare dei cerchietti con le perle sopra.

Se però non siamo molto pratici, possiamo anche acquistare direttamente degli elastici oppure delle mollette con le perle sopra. La cosa più carina da fare è, però, avere tanti piccoli fermagli con le perle. In questo modo possiamo inserirle dove vogliamo e creare bellissime acconciature tutte diverse.

Dato che il trend è la perla, cerchiamo di indossarla a piccole dosi. Non facciamo perle in testa, nel make up, sui lobi delle orecchie e attorno al collo. Ricordiamoci che l’esagerazione non va mai bene. Quindi possiamo optare una volta per i gioielli con le perle, un’altra per i capelli e un’altra per gli occhi.

