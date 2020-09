Per le donne, la borsa è di vitale importanza. Considerata quasi un arto a cui non possiamo rinunciare, si tratta di un oggetto importantissimo. Sono nati tanti film, citazioni e aforismi sul rapporto “morboso” che si crea tra una donna e la sua borsa. E tutte noi sappiamo che in parte è vero. Insomma, questo accessorio diventa quasi la nostra seconda casa. Gli oggetti che contiene sono infiniti. Perché “questo lo porto, può sempre servire” è lo stile che adottiamo. Mentre camminiamo, la portiamo con fierezza sul nostro braccio. Ma, quando ci sediamo al tavolo di un bar o di un ristorante dove la poggiamo? Insomma, è comunque una cosa a cui dobbiamo pensare. Però, una cosa è sicura. E si tratta di un divieto che tutte noi dovremmo seguire. Non mettere mai la borsa sul tavolo quando sei al bar. Il motivo è semplice.

Il bon ton ci dà delle regole precise su dove poggiare la nostra borsa

Il galateo ti impone una regola fondamentale. Quella di non mettere mai la borsa sul tavolo quando sei al bar. Il motivo è semplice. Ossia, questo gesto va contro ogni suggerimento di bon ton esistente. Ovviamente non si tratta solo del tavolo del bar. Quello del ristorante, di una sala d’attesa o di altri luoghi valgono ugualmente!

Sulla tavola c’è posto solo per cocktail, cibo e bevande. La borsa non rientra proprio nella lista!

Quindi dove posso poggiare la borsa?

Per essere comoda ma sempre elegante, ecco dei piccoli trucchi. Dove poggiare la borsa, dopo aver letto questi consigli, non sarà più un problema. Infatti, se la borsa non è grande, puoi metterla sulla sedia, dietro la tua schiena. In questo modo non sarà un problema per il galateo, e tu potrai essere sicura di averla sempre accanto a te.

Se invece la borsa dovesse essere ingombrante, non farti problemi. Cerca di mimetizzarla il più possibile sotto la sedia. Così nessuno si accorgerà di nulla e tu potrai tenerla sotto controllo in tutta tranquillità!