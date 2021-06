La disperazione è tanta quando la borsa di pelle si macchia. Ad impatto la prima cosa che ci viene in mente è di risolvere con l’uso dell’acqua commettendo un gesto gravissimo. Ma è meglio non mettere l’acqua sulla borsa di cuoio macchiata altrimenti succede qualcosa di irreparabile. L’uso dell’acqua genera aloni scuri, la pelle diventa rigida e questi inestetismi andranno via con tanta difficoltà. Ora, però, chi si trova in questa spiacevole situazione deve sapere che esistono tanti modi per rimediare e far tornare come nuove le borse di cuoio.

Soluzioni per pulire il cuoio

Ora i nostri Esperti indicheranno svariate soluzioni per pulire il cuoio. Partiamo dal latte di vaccino capace di togliere una macchia oppure di rendere più splendente il cuoio. Prendere un panno morbido e imbeverlo di latte di vaccino e strofinare sulla zona macchiata della borsa. Una volta che il latte di vaccino si asciuga prendere un altro panno e strofinare la superficie.

Una soluzione alternativa è l’uso della gomma per cancellare di quelle che si trovano nelle cartolibrerie. Quest’azione bisogna farla quando la macchia sulla borsa di cuoio è scura. Sfregare fino a quando l’alone non sarà sparito.

Tecniche per agevolare l’eliminazione della macchia sulla borsa in cuoio

Purtroppo quando la borsa in cuoio denota una macchia ben visibile i metodi prima indicati non sono tanto efficaci. Perciò esistono delle varianti per rendere la macchia più “morbida” e di conseguenza più facile da rimuovere. Dunque basta agire con il vapore.

Perciò prendiamo una pentola d’acqua e portiamo ad ebollizione. Successivamente esponiamo la superficie macchiata al calore. Dopo qualche minuto la macchia si ammorbidisce e può essere eliminata con un panno asciutto. Attenzione a non asciugare la borsa in cuoio con il phon altrimenti si danneggia. Perciò la borsa deve essere asciugata all’aria aperta.

Assodato che l’acqua è deleteria per il cuoio, ora sappiamo effettivamente cosa fare per eliminare le macchie sulle borse.