La parmigiana di melanzane è uno dei piatti italiani più conosciuti e apprezzati in tutto il Mondo.

Rinomata per il suo gusto rustico caratterizzato dal contrasto tra il sapore forte del sugo di pomodoro e l’amarognola dolcezza delle melanzane, la parmigiana è infatti un piatto che nasce dalla tradizione povera da portare in tavola nelle festività o in occasione della visita di una persona speciale.

Un vero e proprio piatto unico che vede fondersi insieme più ingredienti caratteristici delle terre del Sud Italia. Le melanzane fritte, il sugo di pomodoro e la filante mozzarella di bufala. Il tutto insaporito da profumatissime foglie di basilico fresco.

Non melanzane fritte per questa deliziosa parmigiana ma un ingrediente speciale per un piatto buono come quella della nonna ma più leggero

La parmigiana di melanzane oltre che nella versione classica la ritroviamo in tante altre varianti. Bianca, al forno, con le zucchine. Negli ultimi anni inoltre sono nate delle versioni che vedono protagoniste le patate e o anche la la zucca.

La ricetta smart

Quella che vogliamo proporre oggi è una versione smart e fast della classica parmigiana. Le protagoniste della ricetta saranno le patate accompagnate da sugo di pomodoro e mozzarella filante.

Un piatto sfizioso da portare in tavola anche come veloce e simpatico antipasto monoporzione.

Parmigiana di patate monoporzione

Ingredienti:

350 grammi di patate;

150 grammi di mozzarella;

70 ml di passata di pomodoro;

Foglioline di basilico fresco;

Sale e pepe q.b.

Procedimento:

Lavare e pelare le patate; quindi riporle in una casseruola ricolma di acqua e portare a bollore; salare l’acqua e lasciar cuocere le patate meno di 10 minuti. Il tempo che si ammorbidiscano senza cuocersi. Scolarle e passarle per 3- 4 minuti sotto un getto di acqua fredda. Affettare le patate a strisce in maniera orizzontale in una padella con uno spicchio d’aglio e un filo d’olio scaldare la passata di pomodoro per qualche minuto. Affettare la mozzarella riducendola a dadini. Intanto rivestire una teglia con carta da forno e posizionarvi sopra il primo strato di fettine di patate.

Spennellarle dunque con un filo d’olio e aggiungere su ogni fetta un cucchiaio di pomodoro e qualche cubetto di mozzarella. Aggiungere un secondo strato di patate e ripetere l’operazione con pomodoro e mozzarella. Infine, terminare addizionando in superficie una fettina di basilico per ogni monoporzione. Infornare per 15 minuti a 190 gradi. Impiattare e servire.

Quindi non melanzane fritte per questa deliziosa parmigiana originale e gustosa. Ecco come portare in tavola una deliziosa parmigiana per un piatto buono come quello della nonna ma più leggero.

