Ieri, 13 ottobre, il Ministero della Salute ha richiamato ufficialmente alcuni prodotti caseari. Quindi attenzione a non mangiare assolutamente questi formaggi ritirati e potenzialmente cancerogeni. Vediamo di quali prodotti si tratta e quali sono i rischi per la salute.

Ecco la lista dei formaggi richiamati dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha richiamato per rischio chimico ben nove formaggi e latticini prodotti dal Caseificio Pascoli di Savignano sul Rubicone. Il motivo è la possibile presenza di pericolose aflatossine M1 nel latte. Se li hai già acquistati, non mangiare assolutamente questi formaggi ritirati e potenzialmente cancerogeni:

a) Bazzotto di Romagna semitenero (lotto SR111/2B/02, con scadenza 20-22/10/2020, in forma intera);

b) Bucciatello del Rubicone (lotto SR111/4/02, con scadenza 20-23/10/2020, in forma intera);

c) Casatella (lotto SR111/1C/02, con scadenza 16-17-18/10/20, in vaschette da 300 g, 350 g, 800 g e 2×800 g);

d) Nuvola di latte (lotto SR111/5/02, con scadenza 15/10/2020, in forma intera);

e) Ricotta di siero (lotto SR111/6/02, con scadenza 11-17-18-20-21/10/2020, in forma intera);

f) Squacquerone (lotto SR111/3B/02, con scadenza 16/10/2020, in vaschette da 2×800 g);

g) Squacquerone di Romagna Dop (lotto SR111/1/02, con scadenze 16-17- 18/10/2020, in vaschette da 350 g, 800 g, 2×800 g e 4×800 g);

h) Squacquerone di Romagna DOP (lotto SR111/2/02, con scadenza 14-15-16-17/10/2020, in vaschette da 300 g, 350 g, 800 g e 2×800 g);

i) Squacquerone di Romagna DOP (lotto SR111/3/02, con scadenza 16-17-18/10/2020, in vaschette da 350 g, 800 g e 2×800 g).

Cosa sono le aflatossine e perché sono rischiose per la salute

Le aflatossine sono prodotte da alcuni microfunghi, in particolare l’Aspergillus flavus e l’Aspergillus parasiticus. Possono svilupparsi nei cereali, nei semi oleosi, nelle spezie, nelle granaglie e nella frutta secca. Finora sono stati individuati diciassette tipi di aflatossine, fra cui cinque sono particolarmente diffuse e pericolose per l’uomo: B1,B2, G1, G2 e M1. Queste sostanze possono danneggiare la salute a breve-medio periodo, ma possono anche causare malattie croniche. In particolare, sono pericolose per il fegato. La più letale fra le aflatossine, la B1, è classificata come agente cancerogeno per l’uomo.

Se gli animali si nutrono di mangimi contaminati, allora l’aflatossina M1 può essere secreta nel loro latte. Può così trasmettersi all’uomo tramite il consumo di latte o derivati. L’aflatossina M1 è proprio la sostanza possibilmente presente nei formaggi ritirati dal mercato. Il suo potere di causare il cancro al fegato è però ridotto rispetto all’aflatossina B1: è compreso fra il 2 e il 10%. In ogni caso, non mangiare assolutamente questi formaggi ritirati e potenzialmente cancerogeni.

