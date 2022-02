Non mancheranno soldi o fortuna, ma San Valentino per Acquario e questi 2 segni di terra potrebbe essere una disfatta

Non tutti nasciamo Casanova, si sa. Alcuni nascono più Paperino o Fantozzi. La capacità di esaltare gli amorosi sensi talvolta è un’arte raggiunta con grande sacrificio. Spesso però è una qualità innata. Si tratta del carattere della costellazione. Alcuni segni sono naturalmente predisposti all’amore. Ma non si tratta solamente di una visione dell’altra persona. Sarebbe anche frutto di un carattere istintivo e naturale quello di immergersi nella bellezza delle cose. E di perdersi in esse.

E poi ci sono dei segni più freddi. Non si potrebbero definire incapaci di amare. Tutti hanno dei sentimenti, ma è come se per qualche motivo questi istinti non fossero prevalenti. Giacciono nascosti come tra le pieghe di un tappeto. Oppure, peggio, dimenticati nei polverosi anfratti del cuore. Questi segni non sono semplicemente fatti per l’amore irrazionale e trascinante. A loro, nella vita, non mancheranno soldi o fortuna, ma San Valentino con questo spirito potrebbe essere un pochino moscio.

Nessuna romantica scena d’amore in stile soap opera

Iniziamo dall’Acquario. Gli amori da telenovela lasciamoli a qualcun altro. In un certo senso, potrebbe essere un pregio. Si mantiene notoriamente indipendente in molte scelte della vita. Ad una cenetta romantica al ristorante, preferisce una gita in kayak sulle rapide. Al matrimonio si presenta solo se del migliore amico. Come se non bastasse, cerca di sedere presso l’ultima panca. Possiede un’innata volontà di evasione, che lo porta lontano dagli schemi preconfezionati. Non vuole condizionare ma pretende di non essere condizionato. Più che di mancanza di tatto, si direbbe un campione solitario. Ciò non significa che non potrà appassionarsi di una persona simile a lui con cui condividere la corsa.

Nessuno faccia giochi di parole, ma il segno della Vergine è troppo impostato e serio per cedere per lungo tempo all’irrazionalità dell’amore. Nel breve tempo si compiace di questo gioco. Poi pretende di ritornare alla realtà. Ricorda il suono della campanella a fine ricreazione. L’ordine deve tornare senza troppe discussioni. In marcia bambini.

Infine, ecco il segno meno romantico di tutti: il Capricorno. I nati sotto questa costellazione sono semplicemente troppo concreti per occuparsi d’amore. Se cerchiamo soddisfazioni esteriori, come diceva un celebre testo teatrale, aspetteremo Godot. Sembrano essere pronti a fare una rivelazione oppure ad aprirsi. Ma poi, piuttosto, preferirebbero mentire sotto tortura che rivelarsi. Talvolta, le persone nate sotto questo segno ci sembrano fredde come il primo getto di doccia alla mattina. In realtà hanno delle regole morali insospettabilmente ferree. Ma chi è nato sotto questo segno vuole dimostrare a chi ha di fronte di essere realista e disincantato. Forse è un metodo di autodifesa ben congegnato. Un dado di Rubik è di più semplice risoluzione.

Ad ogni modo, ci sarebbero buone notizie per questi segni. Non tutto è perduto se la linea dell’amore rivela di voi nella mano queste caratteristiche.