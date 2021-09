La cucina si è evoluta negli anni e così anche il modo di preparare ricette di ogni genere. Le nostre nonne cucinavano in un altro modo rispetto al presente, con ingredienti e piatti spesso molto diversi. Oggi abbiamo meno tempo da passare ai fornelli, prediligiamo la semplicità e preferiamo un aperitivo alla preparazione del pranzo della domenica. Insomma, tutto sembra cambiato, con tanti pro e contro.

Inoltre, ricordando le tavole imbandite dalle nonne, non possiamo ignorare un dettaglio fondamentale. I piatti di un tempo, caserecci e forse anche più genuini, erano spesso molto elaborati. Non solo in termini di quantità di ingredienti e condimenti, ma anche di qualità. Tanto olio e immancabili soffritti erano i mantra delle ricette del passato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se non vogliamo emulare i nostri avi e preferiamo cucinare in modo leggero, come possiamo fare? Qual è il modo migliore per rendere un piatto delizioso senza esagerare nei condimenti?

Non l’olio, ma questi due ingredienti rendono la cottura perfetta e leggerissima

Non dobbiamo abbandonare per forza il soffritto e tantomeno l’olio, specialmente se extravergine d’oliva. Si tratta piuttosto di ridurne le quantità e sostituirlo con qualcos’altro per evitare di usarne troppo. Tuttavia, a seconda di ciò che stiamo cucinando, sembra inevitabile abbondare d’olio.

Certo, non ci riferiamo in questo caso alla frittura, ma ad altri modi di cuocere gli alimenti che si prestano anche ad altri due ingredienti. Parliamo dell’acqua e del limone, essenziali in cucina anche per alcuni usi che forse ignoravamo.

Probabilmente, in molti saranno basiti, ma spieghiamo subito perché sarebbe il caso di usarli di più per cuocere anche i manicaretti più facili.

Verdura, pollo, carne e tanto altro

Non l’olio, ma questi due ingredienti rendono la cottura perfetta e leggerissima, vediamo come.

Facciamo l’esempio di una fetta di pollo. Chi decide di cucinarla semplice o impanata, verserà comunque un filo d’olio nella padella per evitare che si attacchi. Bene, da oggi sappiamo che è possibile sostituirlo con il limone e il risultato sarà addirittura migliore. Infatti, l’agrume più famoso al Mondo si sposa benissimo con pollo e vari tipi di carne bianca, rendendoli molto gustosi.

Passiamo all’acqua e immaginiamo di cucinare delle zucchine per la pasta.

In tal caso, dovremo cuocere i pezzetti di zucchina, per poi unire il resto del condimento. Per evitare che si attacchino alla padella, ma senza versare litri d’olio, possiamo aggiungere giusto un po’ d’acqua, non più di un terzo di bicchiere. È possibile ricorrere a questo trucco con tanti altri alimenti ed ecco che avremo piatti deliziosi, senza rinunciare alla linea.