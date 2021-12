È capitato a tutti che un ottimo sugo di pomodoro risulti rovinato da un’acidità eccessiva. Può succedere certamente con un sugo di pomodoro fresco, ma a volte anche con quello conservato fatto in casa, e certamente con quello acquistato al supermercato. Il sapore risulta in questi casi troppo acidulo e ‘artificiale’ e un’ottima pasta asciutta potrebbe essere rovinata da un grado di acidità del sugo troppo alto. Sono molti i rimedi che vengono proposti in questo caso. Alcuni, ad esempio, aggiungono un pizzico di zucchero durante la cottura del sugo. Ma questa in realtà non è la soluzione ideale. Vediamo perché, e cosa utilizzare per avere risultati eccellenti.

Non lo zucchero ma questo ingrediente comunissimo eliminerà l’acidità dal sugo di pomodoro per un primo piatto perfetto

Perché spesso non conviene utilizzare lo zucchero per rimediare a un sugo di pomodoro troppo acido? La risposta è che, se non siamo cuochi esperti, è molto difficile individuare la quantità di zucchero esatta per bilanciare il nostro sugo. Se sbagliamo le dosi, potremmo trovarci tra le mani un sugo che assomiglia più a una marmellata che al condimento per un primo piatto. Ma non disperiamo. In realtà la soluzione è molto semplice e banale. Basta un ingrediente che abbiamo quasi sempre in casa. Non lo zucchero ma questo ingrediente comunissimo eliminerà l’acidità dal sugo di pomodoro per un primo piatto perfetto. Si tratta di una carota. Proprio così: una semplice carota farà miracoli per aiutarci a salvare il nostro sugo. Vediamo come utilizzarla.

Una carota intera nel sugo aiuterà ad addolcirne il sapore

Al posto del rischioso zucchero, utilizziamo una semplice carota per equilibrare i sapori del nostro sugo di pomodoro. Procediamo in questo modo: procuriamoci una carota, sbucciamola e laviamola accuratamente. Poi mettiamola nella pentola del sugo intera. Lasciamo che cuocia per qualche minuto in modo che rilasci le sue sostanze zuccherine, che elimineranno l’acidità in eccesso. Quando la carota sarà morbida, e il sugo cotto, potremo rimuoverla. Il nostro sugo avrà un sapore perfettamente equilibrato, e potremo servire un primo piatto con i fiocchi.

Non gettiamo la carota a fine cottura

Naturalmente la carota non va gettata via, ma può essere riutilizzata per molte ricette, come ad esempio un brodo, un minestrone, un risotto o un soffritto. Possiamo anche congelarla per un utilizzo futuro.

