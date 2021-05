Se parliamo di fritture già in molti storceranno il naso. Eh sì, lo sappiamo che fa male friggere qualsiasi cosa, specialmente per il nostro fegato. Il punto centrale è che quando friggiamo dobbiamo portare la temperatura dell’olio a livelli molto alti. In quel preciso momento, in special modo quando friggiamo carni o pesci, avviene un processo che ci fa male. In particolare, i grassi insaturi si trasformano in grassi saturi che sono una delle cause del colesterolo.

Capire qual è l’olio migliore per friggere

Per capire a fondo qual è l’olio migliore per friggere dobbiamo parlare del punto di fumo. Questo indicatore è fondamentale per la friggitura, perché ci indica un valore molto importante.

Infatti, il punto di fumo indica la temperatura alla quale l’olio inizia a decadere in sostanze che fanno male al nostro organismo. Quindi, non lo usiamo mai ma ecco perché questo è il miglior olio per friggere in assoluto

Il punto di fumo

Ed eccoci a noi: l’olio migliore per friggere pare proprio l’olio extravergine di oliva. I ricercatori ci hanno detto che il suo punto di fumo tocca e supera i duecento gradi, in particolare 210. Il valore è molto alto, e soprattutto molto più alto di quello dell’olio di semi di girasole, che si aggira intorno ai 130 gradi. Spesso usiamo questo tipo di olio per friggere, anche per il suo costo minore. Tuttavia è un grave errore, e dovremmo usare molto di più l’olio di oliva.

L’olio extravergine di oliva lo usiamo spesso a crudo o per saltare in padella le nostre verdure. E se seguiamo questo importante consiglio, possiamo anche trovarlo a prezzi accessibili a tutti e di qualità.

Per friggere con l’olio d’oliva, ci sono due opzioni. Possiamo usare il nostro vecchio termometro da cucina o usare una friggitrice professionale. In questo secondo caso, avremo la temperatura controllata.

Dunque, non lo usiamo mai ma ecco svelato perché questo è il miglior olio per friggere in assoluto.