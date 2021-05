Fare la spesa è senza dubbio una delle azioni più importanti che facciamo durante la settimana. Oltre ovviamente ad essere una delle più frequenti. Esistono infatti molte persone che entrano al supermercato se non quotidianamente, almeno una volta ogni due giorni. Proprio per questo però comprare quello che ci serve diventa spesso una routine talmente fissa, che la si porta a termine senza un minimo di concentrazione. Eppure, quando compriamo da mangiare dovremmo sempre agire con attenzione e, soprattutto, sapendo come riconoscere la qualità degli ingredienti.

Il giusto equilibrio

Conoscere i giusti trucchi per accorgersi immediatamente della qualità di un alimento è fondamentale per fare una spesa soddisfacente ed economica. Concentrandoci su quello che acquistiamo infatti otterremo sempre un ottimo equilibrio tra qualità e prezzo, con risultati straordinari. Difatti non solo metteremo in tavola sempre prodotti di qualità, ma lo faremo anche risparmiando prezioso denaro. Per questo motivo oggi vogliamo svelare un suggerimento che sicuramente sarà utile a molti. Difatti non lo compra mai nessuno ma è questo il burro di qualità che i cuochi migliori consigliano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un piccolo dettaglio

Non troppo tempo fa abbiamo avuto occasione di occuparci dell’olio che acquistiamo al supermercato, e di come un dettaglio fosse fondamentale per capire immediatamente quale fosse il migliore da acquistare. Lasciamo qui l’articolo per chi volesse approfondire l’argomento. Con lo stesso intento oggi ci occuperemo del burro, e nello specifico di un particolare che è in grado di dirci moltissimo di questo prodotto. Ma che in pochissimi conoscono. Infatti, non lo compra mai nessuno ma è questo il burro di qualità che i cuochi migliori consigliano. Poche persone lo sanno ma il burro è ricavato tramite due principali metodi di lavorazione, quello da centrifuga e quello da affioramento. In Italia è molto più facile trovare prodotti che seguono quest’ultima lavorazione, ma non è impossibile reperire il centrifugato.

Ed effettivamente moltissimi esperti, tra cui anche chimici e cuochi, consigliano di acquistare il burro centrifugato. Per un motivo molto semplice. Nella produzione definita da centrifuga il prodotto è ricavato direttamente dal latte fresco, attraverso la filtrazione e la separazione di componente grassa e magra. Nella produzione di affioramento si attende invece una separazione naturale, a temperature spesso molto alte. Che quindi solitamente ottiene un prodotto maggiormente acido e che tende a conservarsi per minor tempo. Ovviamente entrambe le produzioni sono certificate e regalano prodotti sicuri e ottimi. Nonostante ciò, diversi chef ed esperti hanno espresso una personale preferenza, in quanto hanno notato delle differenze importanti nei loro piatti. Per questo, anche se è magari più difficile da reperire, potrebbe essere interessante tentare di utilizzare il centrifugato. Infatti, non lo compra mai nessuno ma è questo il burro di qualità che i cuochi migliori consigliano.