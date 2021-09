Il cane è davvero il migliore amico dell’uomo. Il nostro amico peloso, infatti, non ci fa mai mancare nulla quando siamo con lui in casa o a spasso. Che sia in termini di affetto, gioia o allegria, il nostro Fido è sempre pronto a donarci tutto quello che ha, senza mai chiedere qualcosa in cambio. E lo fa con una tale naturalezza che a volte ci lascia davvero esterrefatti. Non è così semplice per noi riuscire a comprendere la bontà di un cane. Ma, una volta creato un legame con lui, sappiamo che durerà per sempre e che non lo perderemo mai. Proprio per questa sua devozione assoluta, però, dobbiamo dargli qualcosa in cambio. E dobbiamo iniziare a capire i segnali che ci manda, per poterlo comprendere e aiutare in qualsiasi situazione.

Non lo avremmo mai detto ma se il nostro cane dorme in questo modo cerca di comunicarci qualcosa

Capire il linguaggio del nostro amico a quattro zampe, nonostante all’apparenza sembri semplicissimo, in realtà è molto complesso. Infatti, dobbiamo cercare di interpretare ogni suo gesto e ogni suo sguardo. E, soprattutto, dobbiamo sapere come contestualizzarli. Avevamo già affrontato questo argomento nel nostro precedente articolo “Perché il cane apre le zampe e si mette a pancia in su per farsi coccolare”. Oppure, avevamo cercato di dare delle indicazioni più generali in “Il linguaggio in codice dei cani che i padroni dovrebbero conoscere”. E oggi vogliamo darne una ancora più precisa, che riguarda il sonno del nostro fedele Fido.

Se il nostro cane dorme in questo modo proviamo a capire cosa sta cercando di comunicarci

Il nostro cane ci invia segnali in ogni momento della sua vita, anche mentre dorme. Infatti, la posizione che assume durante il suo riposo può dire molto sul suo stato d’animo. Se vediamo, perciò, il nostro Fido dormire con le zampe nascoste sotto il corpo e la coda che ricopre il muso, cerchiamo di farci due domande. E forse non lo avremmo mai detto ma se il nostro cane dorme in questo modo cerca di comunicarci qualcosa.

Questa posizione, infatti, indica la necessità di calore che il cane sta ricercando e che ricrea con il suo corpo. Quindi, forse dovremmo capire se la casa risulta troppo fredda per il nostro Fido. Inoltre, mettendosi così, il cane non si rende vulnerabile e si presenta come pronto a intervenire. Quindi, proviamo a capire se qualcosa lo turba o se semplicemente non è poi così stanco da cadere in un sonno profondo.

