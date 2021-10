Il gattò di patate è un piatto della tradizione napoletana. Si tratta di una pietanza molto ricca perchè composta da ingredienti nutrienti. Quindi, in quest’articolo, cercheremo di proporre una variante alla ricetta classica. Essa, certamente, ci assicurerà un sapore altrettanto gustoso ma dotato di maggiore leggerezza. Infatti, il gattò di patate senza uova è un’interessante alternativa alla tradizionale e famosissima ricetta napoletana.

Non a caso, ha il vantaggio di essere più digeribile ed estremamente morbido e cremoso. Quindi, utilizzeremo non le uova ma questi semplicissimi ingredienti per un gattò di patate leggerissimo ed economico! Vediamo, anzitutto quali sono gli ingredienti per 6 persone. Eccone l’elenco: 1 Kg di patate, 150 grammi di provola dolce, 200 grammi di prociutto cotto. Poi: 100 grammi di mozzarella, 80 grammi di parmigiano grattugiato, 40 grammi di olio extravergine di oliva. Infine, ci occorrono: pangrattato, sale e pepe. Con questi ingredienti, potremo preparare questo piatto gustosissimo in in 60 minuti in tutto. Ma, vediamo, come procedere alla preparazione del nostro gattò di patatate, senza uova.

Non le uova ma questi semplicissimi ingredienti per un gattò di patate leggerissimo ed economico

Procediamo alla preparazione di questo piatto semplice e prelibato, che accontenterà davvero tutti. Anzitutto, dobbiamo sbucciare e tagliare le patate a fette sottili, perchè in tal modo cuoceranno più velocemente. Poi, occorrerà lessarle in abbondante acqua salata o cuocerle a vapore. Una volta cotte e divenute morbide alla forchetta, dovremo schiacciarle, servendoci dello schiacciapatate. Se non ne abbiamo uno, potremo aiutarci con una forchetta. Dopo di ciò, aggiungiamo l’olio extravergine di oliva, il parmigiano grattugiato e poi sale e pepe.

In seguito, dobbiamo mescolare bene il tutto, in modo tale che gli ingredienti si amalgamino alla perfezione. Dopo, prenderemo una teglia da forno e la cospargeremo di un pò di burro o olio, intingendola solamente. Poi, la cospargiamo di pangrattato. Successivamente, procederemo con lo stendere un letto di purea di patate nella taglia, aggiungendo: le fette di mozzarella, provola e prosciutto cotto. Procediamo con il condimento fino all’esaurimento di tutti gli ingredienti a disposizione. Più lo condiamo, più sarà prelibato.

Conclusione della preparazione

Seguita la indicata procedura, saremo quasi arrivati alla fine, quando copriremo il tutto con un’abbondante dose di pangrattato. Questo, si trasformerà in una deliziosa crosta, una volta cotto. Alla fine, inforniamo per 30 minuti, accendendo il forno a 220 °C. Trascorso il tempo indicato, il nostro gattò sarà finalmente pronto. Potremo servirlo caldo oppure dopo averlo lasciato raffreddare un pò. In entrambi i casi, sarà una delizia unica.