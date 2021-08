Se parliamo di uova non ci poniamo nemmeno il dubbio di quale sia la varietà più adatta alla nostra cucina. L’uovo di gallina è il re delle nostre tavole, con i suoi pregi e i suoi difetti. Ma esistono altre tipologie di uova che sebbene non siano così diffuse hanno una tabella nutrizionale davvero interessante. Tra queste ci sono certamente le uova di anatra. Non le uova di gallina ma queste altre sono le più ricche di proteine e vitamine essenziali per il nostro organismo. Al netto di un prezzo leggermente superiore, le uova di anatra possono rivelarsi una variante eccezionale, da introdurre sempre più nella nostra dieta. Vediamo perché.

Non le uova di gallina ma queste altre sono le più ricche di proteine e vitamine

Le uova di anatra sono leggermente più grandi di quelle di gallina e arrivano a pesare, con il guscio, anche 70 grammi. Conservate correttamente in frigorifero, arrivano a resistere anche per 6 settimane (molto più rispetto a quelle di gallina). Il tuorlo è più grande, cosa che rende diverso il loro sapore (che potrebbe non piacere a tutti). Ma la cosa più importante è che le uova di anatra hanno una notevole tabella nutrizionale. Sono ricchissime di proteine (circa 13 grammi si 100) e soprattutto di vitamine e sali minerali. Tra le vitamine più presenti ci sono quelle del gruppo A e B. Sono poi una preziosa fonte di zinco, potassio, ferro, sodio e fosforo. La loro composizione dà innumerevoli benefici al nostro organismo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Perché mangiare uova di anatra

Grazie al mix di proteine, vitamine e sali minerali, le uova di anatra sono un alimento fondamentale per rinforzare il sistema immunitario. Inoltre, la loro assunzione acuisce la vista e nutre la pelle, rendendola più giovane. Sono anche un integratore naturale per il benessere di capelli e unghie. Mentre, l’alto tasso di vitamine del gruppo B le rende un alleato dell’apparato digerente e del metabolismo. In più, essendo ricchissime di ferro, sono un cibo prezioso per chi ha l’anemia. Ma le uova di anatra sono anche una grande fonte energetica, con circa 185 calorie per 100 grammi. Ma attenzione, sono anche più ricche di colesterolo rispetto alle uova di gallina. Per questo motivo, non sono indicate alle persone che soffrono di colesterolo alto o che stanno seguendo ferree diete dimagranti. L’ideale sarebbe rivolgersi sempre al medico che potrebbe introdurre le uova di anatra con moderazione nel nostro regime alimentare.

Approfondimento

Pochi scelgono questo yogurt amico del cuore e della linea che combatte colesterolo e diabete