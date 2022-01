In questo articolo consigliamo una ricetta che solitamente si prepara nel periodo del Carnevale, ma arricchita con due ingredienti gustosi e salutari, come le mele e lo yogurt.

Non le solite zeppole di Carnevale, ecco dei deliziosi dolcetti con mele e yogurt che non smetteremo mai di mangiare.

Si tratta di zeppoline morbide, gustose e semplici da realizzare. Bisogna però fare attenzione alla loro frittura. L’olio non deve essere troppo freddo altrimenti i dolcini ne assorbirebbero molto diventando pesanti, e nemmeno troppo caldo, perché si colorerebbero molto fuori, restando crude all’interno.

Sarebbe opportuno munirsi di un termometro da cucina, oppure a fine cottura aprire una zeppolina per controllare all’interno.

Ingredienti

a) 450 grammi di farina;

b) 440 grammi di mele;

c) 300 grammi di yogurt alla vaniglia;

d) 4 uova;

e) 16 grammi di lievito vanigliato;

f) 80 ml di limoncello;

g) 190 grammi di zucchero;

h) 1 pizzico di cannella;

i) 1 scorza di un limone;

l) 1 pizzico di sale;

m) zucchero a velo q.b..

Procedimento

Con una frusta sbattere leggermente le uova in un recipiente. Unire il limoncello, lo yogurt e lo zucchero e continuare a sbattere. Aggiungere la scorza di 1 limone precedentemente grattugiata, la cannella e continuare a mescolare.

Versare la farina setacciata, il lievito e un pizzico di sale continuando a mescolare fino a quando non si formerà un composto liscio, morbido e senza grumi. Metterlo da parte.

Togliere la buccia e il torsolo alle mele, spruzzarle con un po’ di limone e frullarle sommariamente.

Aggiungere le mele frullate all’impasto delle zeppoline e girare bene fino a quando il composto sarà omogeneo.

Mettere sul fuoco un pentolino e riempirlo con dell’olio preferibilmente di girasole e farlo riscaldare.

Con l’aiuto di un cucchiaio friggere piccole quantità di zeppoline. Infatti, friggendo aumenteranno di volume.

Meglio friggere 5 o 6 zeppoline per volta, o a secondo della grandezza del recipiente che stiamo utilizzando. Durante la frittura, con l’aiuto di due cucchiai girarle continuamente.

Sgocciolare le frittelle su un vassoio coperto con carta assorbente, trasferirle su un piatto da portata e cospargerle con lo zucchero a velo.

Possono essere conservate per un giorno, coperte e lontano dall’umidità.