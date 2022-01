I bambini sono molto schizzinosi e spesso fanno tanti capricci a tavola. In molte case, il momento del pranzo e della cena si trasforma in vere e proprie battaglie. Le mamme devono sempre inventarsi qualche stratagemma per far mangiare ai loro piccoli determinati alimenti. Di solito, i cibi meno apprezzati sono le verdure e la carne. Tuttavia, si tratta di alimenti importantissimi. Le prime sono ricche di vitamine, fibre e sali minerali. La seconda, dal canto suo, è un’ottima fonte proteica. Alla base di un buono stato fisico c’è un’alimentazione sana, varia ed equilibrata. Soprattutto nella fase della crescita, non deve mancare alcun nutriente. Ecco perché, con più o meno fatica, dobbiamo insistere per far mangiare ai nostri i figli un po’ di tutto.

Come accennato, possiamo giocare d’astuzia e ingannarli. Sicuramente le polpette sono il mezzo più semplice per impastare più ingredienti e renderli non più identificabili. Tuttavia, anche i fagiolini cucinati in questa maniera diventano una gustosissima delizia. Così come i tristissimi finocchi bolliti diventeranno irresistibili con questo goloso cuore filante.

Vediamo ora cosa poterci inventare per la carne. Di certo, la classica bistecca non è quasi mai gradita. Specie se c’è anche qualche filettino di grasso. La maggior parte dei bambini impazzisce letteralmente per tutto ciò che è panato. Ogni tanto, allora, portiamo in tavola delle cotolette panate. Magari cotte al forno per ridurre la quantità di olio. Un’altra idea è quella di camuffare le pietanze anche con gustosi sughetti. Andiamo allora a proporne una.

Non le solite scaloppine al limone ma queste in crema di zucca così deliziose che piaceranno anche ai bambini

Ingredienti per 4 persone

500 g di zucca già pulita (solo la polpa, niente buccia, semi e filamenti);

450 g di fettine di carne (pollo, vitello, lonza, tacchino);

un filo di olio;

1 dado vegetale;

farina q.b.;

sale q.b.;

rosmarino q.b.

Procedimento

Iniziare tagliando a cubotti la zucca e facendola cuocere in acqua bollente o, per chi lo preferisce, al vapore; una volta cotta, schiacciarla con la forchetta o passarla col minipimer fino a ottenere una purea; nel frattempo, in una pentola, far scaldare un goccio d’olio e poi travasarvi la crema di zucca ottenuta; aggiungere il dado e far cuocere per circa 10 minuti aggiungendo un po’ d’acqua, quando necessario; intanto, passare velocemente le fettine di carne nella farina; poi metterle a cuocere in una padella dove avremo fatto scaldare un filo d’olio; far rosolare la carne per qualche minuto su tutti e due i lati; a metà cottura, aggiungere nella padella con la carne la crema di zucca; far cuocere tutto insieme a fuoco basso fino a quando la carne sarà cotta; aggiustare di sale e ultimare con qualche ago di rosmarino.

Ecco qui. In questo modo, porteremo in tavola qualcosa di diverso e non le solite scaloppine al limone. Grazie al sapore dolciastro tipico della zucca, anche i più piccoli apprezzeranno questa ricetta e mangeranno la carne senza fare troppe storie!

