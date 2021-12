Quando pensiamo ad acquistare un cane che difenda la proprietà immaginiamo il Doberman, il Lupo e il Rottweiler. Se amiamo far movimento, ecco Golden, Labrador e Border. Per i cagnolini da compagnia, spazio a Pincher, Barboncini e Yorkshire. E a proposito, sta conquistando il Mondo questo cagnetto che per gli esperti ha l’intelligenza dei Golden e dei Border. Solo per citare qualche razza famosa. Ma non dimentichiamo i tantissimi meticci che attendono di essere adottati nei vari rifugi italiani. Tornando però a parlare di nobiltà a quattro zampe andremo a presentare un cane che conosciamo molto bene per esperienza personale. Non le solite razze più famose ma ecco il cane docile e amichevole che ama la casa e la famiglia. A dispetto della sua mole è un vero tenerone e sembra un eterno cucciolo.

Tra il Terranova e il San Bernardo

Diciamo subito che il Leonberger non è un cane piccolo. Anzi, è uno dei più grandi in assoluto e, proprio per questo, ama passeggiare il giusto. Non è un camminatore e non ci obbligherà a fare chilometri per renderlo felice. A differenza di altri colleghi con la coda. Le sue origini sono davvero antiche e dovrebbero legarsi proprio alla cittadina tedesca da cui prende il nome. Qualcuno però ipotizza, vista la somiglianza, che sia un parente del Terranova, quindi canadese. Qualcun altro lo inserisce nella zona del San Bernardo. Altri, addirittura nel lontano Tibet, parente del famoso ed enorme Mastino.

Non le solite razze più famose ma ecco il cane docile e amichevole che ama la casa e la famiglia

Questo è un cane spesso sottovalutato per la sua intelligenza e forse per il suo eccessivo ingombro. Ma il Leonberger ha un equilibrio psicologico da far invidia al migliore degli uomini. Conscio della sua enorme forza fisica sa di essere superiore ma non ha bisogno di manifestarlo. Se provocato, lancia segnali importanti e il nemico arretra. Potremmo definirlo Hulk dei cani. Placido e buontempone è sempre positivo e raramente perde la pazienza. Convive alla grande con cani e gatti e l’importante è non avvicinarsi alla ciotola e al padrone. Adora i bambini e guai a toccarli. Anzi, attenzione che il Leonberger potrebbe diventare proprio un compagno di giochi e di marachelle dei figli più piccoli. Il tutto nella più completa complicità e fedeltà.

Approfondimento

Queste 3 razze canine ci permetteranno di rimanere giovani e attivi aiutando cuore e cervello