Le patate sono uno degli alimenti più apprezzati in natura. Buone da fritte, ancora meglio croccanti al forno, amate da lesse e in padella.

Di patate ne esistono diversi tipi, le classiche a pasta gialla, quelle a pasta arancione anche dette americane e quelle viola.

Le più conosciute ed utilizzate sono sicuramente quelle a pasta gialla, con le quali si realizzano numerose ricette, come la deliziosa pasta e patate. Una prelibatezza partenopea arricchita con provola fresca filante.

Spesso erroneamente considerate come contorno, sono in realtà a tutti gli effetti paragonabili a carboidrati del piatto.

Ideali per accompagnare filetti di carne, ma anche secondi piatti di pesce. Ottime anche da consumare in purè o per realizzare una vellutata.

Non le solite patate al forno o fritte ma una ricetta croccantissima con soli 2 ingredienti per una cena lampo che farà impazzire tutti

Possiamo decidere di portarle in tavola in una forma meno tradizionale ma molto gustosa, vale a dire sotto forma di tortino di patate.

Un secondo piatto vegetariano e velocissimo da preparare, che può salvarci in diverse occasioni. Perfetto quando non sappiamo cosa portare in tavola o quando ci sono degli ospiti improvvisi. Infatti bastano soli 2 ingredienti e qualche spezia per dare origine ad una cena lampo che farà impazzire tutti.

Tortino al forno di patate

Ingredienti:

450 grammi di patate;

60 grammi di parmigiano;

rosmarino, sale e pepe q.b.

un cucchiaio di olio Evo.

Procedimento:

Lavare e sbucciare le patate, tagliarle a fettine rotonde molto fini. Riporre le fettine in un piatto e aggiungere una parte del parmigiano e l’olio, il rosmarino, il sale e il pepe; mescolare e riporre le patate su una teglia da forno precedentemente foderata con carta da forno e creiamo più strati di patate a cui infine aggiungeremo la restante parte di parmigiano. Infornare per 50 minuti a 180 gradi.

Il risultato sarà eccellente, delle patate croccantissime da servire in qualsiasi occasione per lasciare ospiti e bambini senza parole.

Chicche di gusto

Se si preferisce è possibile aggiungere alla preparazione del prosciutto e cambiare il formaggio utilizzato. È anche possibile aggiungere dei fiocchetti di burro.

Ancora, se si preferisce, per ridurre i tempi di cottura possiamo anche scottare precedentemente le patate in acqua bollente. Mentre per la conservazione invece basterà tenerlo in frigo per non più di 3 giorni.

Dunque non le solite patate al forno o fritte ma un piatto gustoso e semplicemente imperdibile.

Lettura consigliata

Ecco delle deliziose patate americane al forno per un primo piatto da fare invidia ai migliori chef