Non c’è niente di più buono che il tradizionale contorno di patate al forno. Questi tuberi accompagnano il piatto principale con grande sapore e un profumo inconfondibile. Croccanti fuori e morbide dentro come in questa ricetta pubblicata qualche mese fa.

Ma adesso che le feste si avvicinano, è tempo di sperimentare nuove ricette. I puristi delle patate al forno potranno anche ribellarsi. Ma non resisteranno nemmeno loro alla ricetta che stiamo per presentare. Infatti, non le solite patate al forno ma ecco il croccante tortino millefoglie velocissimo che sta spopolando.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Niente di più semplice e veloce. Un piatto versatile, questa delizia del palato ci farà fare un figurone su qualsiasi tavola. Bastano solo 15 minuti e una mandolina. Tra poco scopriremo perché.

Pochi ingredienti e un gusto unico

Ecco cosa ci servirà per preparare il nostro tortino di patate. Gli ingredienti sono:

1kg di patate con poco amido;

200g di provola affumicata o caprino;

pangrattato q.b;

rosmarino e timo;

sale, olio e pepe;

2 cucchiai di formaggio stagionato da grattugiare.

Non le solite patate al forno ma ecco il croccante tortino millefoglie velocissimo che sta spopolando

La prima cosa da fare per preparare il nostro tortino è affettare sottilmente le patate. Serviamoci di una mandolina per svolgere questa fase in modo semplice e veloce. Mettiamo le fettine di patate in ammollo in acqua fredda per 10 minuti. Nel frattempo oliamo una teglia da forno rotonda o uno stampo a cerniera per torte. Dopo averlo oliato, foderiamolo con del pangrattato.

Ora scoliamo le fette di patata e asciughiamole. Cominciamo a disporle sul fondo della teglia sovrapponendole in modo concentrico. Partiamo dall’esterno per finire al centro del contenitore. A ogni strato aggiungiamo pangrattato, le erbe aromatiche tritate, sale e pepe. Ogni tanto versiamo anche qualche goccio d’olio e delle fette di provola tagliate finemente.

Continuiamo con gli strati fino a riempire la teglia. A questo punto terminiamo con una buona manciata di pangrattato misto a formaggio grattugiato. Questo ultimo rivestimento servirà per formare una croccante crosta in superficie.

Preriscaldiamo il forno a 180°C e, una volta caldo, inforniamo il tortino per almeno 15 minuti. Poi, accendiamo la funzione grill per almeno 2 minuti per dorare il tutto. Una volta cotto, il tortino deve essere lasciato raffreddare per 10 minuti. Solo allora si potrà sformare e mettere su un piatto da portata. Il risultato sarà scenografico.

Approfondimento

I 5 errori più gravi che non fanno ottenere patate al forno perfette