Le giornate si fanno sempre più fredde e già a metà pomeriggio diventa buio come se fosse notte. Tra lavoro e scuola, la settimana corre via veloce, ma il fine settimana è un po’ più lungo da far passare. Con il freddo, e spesso anche la pioggia e il vento, non viene di certo voglia di uscire. Che fare quindi per trascorrere un’oretta, magari insieme ai propri bambini? Niente di meglio che una bella torta! Prepariamo tutto l’occorrente in tavola, indossiamo i grembiuli e cominciamo ad accendere il forno. Stiamo per spiegare la ricetta di una torta semplice ma un po’ diversa dal solito. Infatti, non le solite mele per questa imperdibile crostata di frutta, alta, morbida e dal cuore cremosissimo.

Ecco come realizzare un dolce davvero molto goloso. Si tratta infatti di una crostata alta dal ripieno cremoso. Più che un dolce da colazione è un dessert da offrire a fine pasto oppure per merenda.

Vediamo passo per passo come procedere.

Ingredienti:

280 g di farina;

80 g di zucchero;

70 g di burro freddo a tocchetti;

2 uova;

½ bustina di lievito per dolci in polvere;

1 pizzico di sale;

4 pere medie;

20 g di burro;

20 g di zucchero di canna;

1 cucchiaio di marmellata (a scelta, di pesche o di albicocche);

il succo di ½ limone;

1 pizzico di cannella.

Procedimento

Per prima cosa, preparare la frolla lavorando con le mani farina, burro (70 g freddi), uova, zucchero e il pizzico di sale. Lavorare l’impasto molto velocemente, meglio se con le punte delle dita. Una volta ottenuto un composto liscio, formare una palla, avvolgerla nella pellicola per alimenti e mettere a riposare in frigorifero.

Nel frattempo, prepariamo la farcia. Mettere in una casseruola le pere sbucciate e fatte a pezzetti, il burro (20 g), la marmellata, lo zucchero di canna, il succo di limone e la cannella. Far cuocere per circa 5 minuti mescolando spesso.

Quindi, utilizzando il minipimer, frullare il composto fino a ottenere una crema. Attendere poi che raffreddi.

A questo punto, rivestire una tortiera con della carta da forno e, nel frattempo, stendere la frolla con il mattarello.

Rivestire quindi lo stampo per la torta con la frolla tenendo i bordi piuttosto alti (almeno 3 cm) e bucherellare la base con una forchetta. Ricordiamoci di tenere da parte un po’ di impasto per le decorazioni. Versare la purea di pere e marmellata distribuendola in maniera uniforme ed omogenea e dai ritagli di pasta avanzati, ricavare tante striscioline per creare la tipica griglia della crostata. Cuocere quindi in forno già caldo (180 °C) per 40-45 minuti.

Questa torta il giorno dopo è ancora più buona

Questa torta va servita a temperatura ambiente. Il giorno dopo, è ancora più buona perché il cremoso ripieno alla frutta ha avuto modo di solidificarsi un po’, ma, soprattutto, ha impregnato per bene l’impasto con il suo aroma.

Prima di servire, spolverare con zucchero a velo. Per un effetto davvero molto scenografico, guarnire ogni fetta versando a filo del cioccolato fondente fuso e della granella di mandorle o nocciole.

