Manca davvero poco al giorno di San Valentino e ancora non sappiamo cosa fare con la nostra dolce metà. Abbiamo valutato una giornata in Spa, una gita in montagna in una baita o la classica cena fuori. Tutte esperienze già fatte negli anni e che non ci ispirano più tanta passione.

A quel punto in genere si opta sempre per un weekend fuoriporta in una città degli Innamorati. Sicuramente tra le mete più diffuse ci sono Venezia e Verona, due incredibili città da sogno. Ma ormai è un po’ tardi per trovare qualche offerta davvero conveniente in queste mete turistiche. O magari non abbiamo voglia di andare in posti troppo affollati e a volte molto cari.

Allora per quest’anno perché non regalarci un’esperienza più unica che rara? Passare una notte in un castello come una vera regina o una dama di corte. Incredibile ma vero, per vivere un’esperienza simile non serve andare all’estero. L’Italia è ricca di castelli medievali magistralmente preservati che ci faranno sognare.

Non le solite gite a Venezia o Verona, per San Valentino passiamo una notte romantica in uno di questi castelli incantati

I viaggi insoliti e alternativi stanno sempre più spopolando negli ultimi anni. Il glamping è ormai una delle soluzioni più ricercate per chi vuole un viaggio originale e immerso nella natura. Però senza rinunciare ai comfort che purtroppo un normale campeggio non può garantire.

Sulla scia di questa nuova tendenza ecco spuntare un’esperienza davvero unica. Una notte in un castello medievale che ci catapulterà tra racconti di dame e cavalieri. Diversi sono i luoghi in cui vivere un’esperienza simile, l’Italia è tappezzata di castelli da Nord a Sud. Oggi proponiamo alcune mete da considerare per un San Valentino originale e super romantico.

Di Valenzano a Subbiano

In provincia di Arezzo si trova questo castello che sembra uscito direttamente dalle fiabe. Letti a baldacchino, affreschi d’epoca e arredamento elegante in cui il tempo sembra essersi fermato. Si può cominciare la serata con una cena nel ristorante annesso e anche una visita alla fattoria.

Il Relais Castello Bevilacqua è perfetto anche per fare un salto nella vicina Verona. Questo castello si può visitare da turisti o ci si può alloggiare per la notte. Immancabile la cena a lume di candela e un bicchiere di champagne in questa cornice splendida.

Per finire il Castello di Vigoleno in provincia di Piacenza. Il borgo e il castello sono davvero preservati alla perfezione. Il castello spesso cornice per matrimoni ed eventi è anche visitabile senza accedere al ristorante o alle camere. L’atmosfera romantica che si respira tra le mura antiche è davvero magica.

Quindi, quest’anno non le solite gite a Venezia o Verona per la notte più romantica dell’anno. Sentiamoci delle vere regine in uno di questi meravigliosi castelli che ci faranno letteralmente sognare ad occhi aperti. Se poi la nostra passione per il periodo medievale è incredibilmente forte sono tanti i castelli da poter visitare.

Approfondimento

3 borghi romantici e incantati in Italia per trascorrere un weekend da sogno a San Valentino