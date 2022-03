Il petto di pollo è una carne bianca, magra e tra le più economiche. Ecco perché la portiamo spesso in tavola. Tra l’altro, il petto di pollo, piace molto anche ai bambini. Ci sono tanti modi per cucinare il petto di pollo. Il metodo più diffuso è quello di ricavarne fettine sottili da fare impanate. Con un bel contorno di patate, sono la soluzione per un piatto veloce che mette d’accordo tutti. I più piccoli ne vanno davvero ghiotti. I più salutisti e gli sportivi mangiano spesso il petto di pollo, prediligendo ovviamente la cottura alla piastra o alla griglia. Il petto di pollo ha però un difetto. Spesso le sue carni diventano dure e un po’ stoppose. Nel presente articolo andremo a proporre una ricetta davvero molto semplice che ci permette al tempo stesso anche di mantenere le carni del pollo tenere.

Non le solite fettine impanate ma questa ricettina facile e veloce per cucinare un morbidissimo e succulento petto di pollo

La ricetta che stiamo per preparare è davvero facilissima e un po’ diversa dal solito. Potremo quindi portare in tavola qualcosa di sfizioso e di alternativo ai soliti piatti. Vediamo quindi come procedere.

Ingredienti per 4 persone

500 g di petto di pollo già pulito e fatto a fette non molto sottili;

350 g di formaggio fresco spalmabile;

1 limone;

olio EVO q.b.;

alloro q.b.;

prezzemolo q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Per la realizzazione di questo piatto, dobbiamo cominciare con una marinatura. Preparare una miscela costituita da olio EVO, succo di limone, prezzemolo tritato, sale e qualche foglia d’alloro. Versare il composto in una teglia abbastanza fonda. A questo punto, bucherellare le fettine di pollo ed immergerle nel condimento. Rigirarle più volte affinché si impregnino bene della marinatura. Coprire il contenitore con della pellicola alimentare trasparente e far riposare per almeno mezz’ora. Se possibile, anche qualche minuto in più.

Trascorso tale periodo di tempo, prendere una padella antiaderente e farvi scaldare l’olio. Quando è caldo, unire il formaggio fresco. Mescolare per ottenere una cremina omogenea.

A questo punto, unire la carne e farla cuocere. Il tempo di cottura dipenderà dallo spessore delle carni. In genere, comunque, il petto di pollo non richiede lunghi tempi di cottura.

In alternativa, se non si utilizzano le fettine ma il petto di pollo intero, si può anche optare per la cottura in forno. Basterà infornare nel forno preriscaldato carne e condimento. Far cuocere in modalità ventilata ad una temperatura di 160° e per 25/30 minuti.

Il procedimento è quindi davvero molto semplice. Abbiamo così visto come servire il pollo in un modo diverso e non le solite fettine impanate.

Approfondimento

Davvero facile e veloce questo polpettone che darà una svolta al pranzo della domenica con soli 5 euro