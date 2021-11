L’antipasto apre il pranzo e la cena, precede i piatti principali e può essere ricco di sorprese. A base di carne, pesce o verdure, gli antipasti possono essere di tantissimi tipi ed anche molto sfiziosi.

Possiamo optare per un tagliere di salumi e formaggi da accompagnare con del pane, oppure per un tris fumé. Come non pensare poi all’antipasto per eccellenza, amato in tutta Italia e Re della semplicità. Parliamo delle bruschette al pomodoro, gustate da Nord a Sud e rese deliziose da un tocco d’olio extravergine. In realtà, ne esistono tantissime varianti, da quelle con pomodori secchi e ricotta a quelle con burrata e salumi particolari.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Insomma, ne possiamo trovare di ogni tipo e per tutti i gusti.

E se non ne potessimo più di mangiare bruschette? Se volessimo provare qualcosa di diverso, ma altrettanto sfizioso e originale? Ecco un’idea super che farà felici grandi e piccini.

Non le solite bruschette ma questi croccanti cestini di pane salvano l’antipasto dell’ultimo minuto

I cestini di pane si preparano in meno di 10 minuti e rappresentano un’ottima alternativa ai tradizionali antipasti che tutti conosciamo. Bastano pochi ingredienti, un po’ di fantasia e il gioco è fatto. Vediamo di cosa avremo bisogno.

Ingredienti per quattro persone:

8 fette di pancarrè;

2 mozzarelle da 125 grammi;

200 grammi circa di salsa di pomodoro;

olio e origano q.b.

In alternativa al ripieno di mozzarella e pomodoro;

un altro formaggio a scelta, preferibilmente a pasta molle;

100 grammi di prosciutto cotto o crudo a dadini;

olio e origano q.b.

Procedimento

Innanzitutto, tagliamo i bordi dei pancarrè, prendiamo una teglia da muffins e mettiamo ogni fetta negli appositi stampi. Rendiamoli quanto più compatti, ma senza forzare troppo perché rischiamo di romperli. A questo punto, spennelliamo un po’ d’olio sulla base di ciascuno e tagliamo a piccoli pezzi la mozzarella o il formaggio che preferiamo. Aggiungiamo la salsa di pomodoro o il prosciutto a dadini e condiamo con un altro filo d’olio. Spolveriamo un po’ di origano e inforniamo a 160 gradi per circa 5 minuti.

Il pancarrè dovrà risultare dorato ed il formaggio filante, senza tuttavia sciogliersi.

Se usiamo la mozzarella, ricordiamoci di scolarla per bene poiché rischia di perdere acqua durante la cottura in forno.

Impiattiamoli e serviamo i nostri ospiti. Non le solite bruschette ma questi croccanti cestini di pane salvano l’antipasto dell’ultimo minuto, perché si preparano in neppure 10 minuti. Un’idea deliziosa in vista delle feste natalizie.