Il caffè è il piacere degli italiani. Non c’è niente da fare. Del nostro espresso, noi, ce ne vantiamo davvero in tutto il mondo. Siamo fieri dei nostri chicchi di caffè che tutti ci invidiano. Il caffè italiano spopola infatti non sono in terra nostrana, ma anche all’estero. E noi, di caffè, ci viviamo! A casa, infatti, con la nostra fantastica moka, abbiamo le pause giornaliere in cui ci gustiamo la nostra tazzina. Ma se siamo di corsa spesso non riusciamo a lavarla subito. Ed è qui che nasce un problema che può essere rischioso per la nostra salute. Quante volte hai lasciato le tazzine del caffè sporche nel tuo lavandino? Non c’è bisogno che tu ce lo dica. Sappiamo che sono molte. Per questo motivo ti proponiamo questo articolo. Non lavare la tazzina di caffè subito dopo il suo utilizzo è rischioso per la salute. Lo dice la scienza.

La tazzina va lavata subito dopo aver bevuto il caffè, ce lo dice la scienza

La Aston University ha fatto una ricerca molto interessante. Lo studio si è concentrato sui rischi di contaminazione delle tazzine da caffè. Pare che queste possano diventare un covo di germi e batteri se non vengono lavate subito dopo il loro utilizzo.

Per evitare ciò, bisognerebbe lavare immediatamente la tazzina appena finito il caffè. Solo in questo modo si impedirebbe a germi e batteri di stanziarsi sui nostri bicchieri.

Questo vale solo per le tazzine?

No, vale per tutti gli oggetti che entrano a contatto con il caffè. Bottiglie di vetro, di plastica, termos, andrebbero lavati subito dopo il loro utilizzo. Il residuo di caffè sul fondo di questi oggetti, infatti, è alimento prediletto dai batteri. Consentirà loro di crescere e proliferare. E, attenzione, potrebbero contaminare anche te! Non lavare la tazzina di caffè subito dopo il suo utilizzo è rischioso per la salute. Lo dice la scienza. Quindi, sciacquala immediatamente! In questo modo la tua salute sarà al sicuro e potrai goderti il tuo caffè in tutta sicurezza!