Tra gli alimenti più ricchi di calcio è comune ritrovare latte e formaggi. Tuttavia ci sono altri alimenti come acciughe e gamberetti che ne posseggono un contenuto più elevato.

Dunque sì all’assunzione di latte e formaggi ma ancora meglio se nella nostra dieta aumentiamo il consumo di pesce fresco.

Ma per un organismo in salute è inoltre fondamentale l’assunzione di tutti i micronutrienti.

Non latte e formaggio ma questi 2 alimenti sono più ricchi di calcio contro l’osteoporosi

Il pesce è uno degli alimenti più completi in natura. Rientra nella categoria delle proteine animali pertanto è un secondo piatto eccellente, ma può anche essere associato a un primo piatto per un pasto completo.

È un alimento ricco di proteine nobili, ad alto valore nutritivo ma di facile digestione. È fonte di acidi grassi insaturi come gli Omega 3 che ci aiutano a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Ma anche di vitamine e di sali minerali. Tra questi ultimi abbiamo:

fosforo, che è un potente alleato della nostra memoria;

calcio, che aiuta a prevenire le malattie delle ossa come l’osteoporosi;

iodio, importantissimo per la nostra salute della ghiandola tiroidea.

Il calcio, inoltre, è uno dei minerali più presenti nel nostro organismo e regola diverse funzioni come il metabolismo delle fibre muscolari il battito cardiaco. Inoltre interviene nei processi di coagulazione del sangue e quelli cellulari avvengono solo in sua presenza.

Una carenza di questo nutriente contribuisce ad aumentare la pressione sanguigna, ma anche a favorire processi di osteoporosi, ossia di rarefazione delle ossa che sono più soggette a frattura.

Pesci con più calcio

I pesci più ricchi di questo oligoelemento sono le acciughe che, indipendentemente da come vengono cucinate, posseggono 230 milligrammi su 100 grammi di calcio. Inoltre, la polpa contiene anche una buona percentuale di proteine e di acidi grassi Omega 3, oltre che un’elevata concentrazione di vitamina B12.

I gamberetti e i gamberi invece, ne contengono 220 milligrammi di calcio per 100 grammi, arricchiti da vitamine del gruppo B e numerosi minerali.

Come aumentare l’assunzione di calcio

Dunque non latte e formaggio ma questi 2 alimenti sono più ricchi di calcio contro l’osteoporosi. Tuttavia come abbiamo già detto, l’apporto di calcio tramite l’alimentazione è fondamentale, ma per prevenire l’osteoporosi non basta aumentare l’introito di latte e latticini o quello di pesce.

Ma è necessario esporsi al sole o, eventualmente su consiglio medico, integrare la vitamina D. Questa vitamina che il corpo è in grado di autoprodurre aiuta a fissare il calciferolo nelle ossa, ad aumentare la densità ossea, a ridurre il rischio di fratture e di osteoporosi.

Indispensabile è anche la pratica di attività fisica in particolare l’utilizzo di carichi che favoriscono lo sviluppo della densità ossea riducendo o rallentando il processo di degradazione.

Consigli

Ebbene, i benefici del pesce sul nostro organismo dunque sono davvero tanti. Infatti esso si è rivelato un alimento indispensabile per una sana alimentazione. Tuttavia per trarne i maggiori benefici possibile è necessario variare quanto più possibile la tipologia di pesce introdotto con la dieta, perché non tutti i pesci offrono gli stessi vantaggi nutrizionali. Infatti mentre la quota proteica è su per giù la stessa, variano le quantità di sali minerali e grassi insaturi.