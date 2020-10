Il bagno è l’area della casa dove siamo soliti lasciare i nostri asciugamani. Insomma, ci viene naturale farlo dato che è lì che li usiamo maggiormente. Eppure, secondo una credenza popolare, il bagno è proprio il luogo più sbagliato dove metterli. Sia gli asciugamani bagnati che quelli asciutti dovrebbero essere riposti in tutt’altra area della casa. Perché? Cerchiamo di scoprirlo insieme. Non lasciare mai gli asciugamani in bagno. Ne va della tua salute secondo questo consiglio tramandato di generazione in generazione!

Ma per quale motivo?

Ad affermare che sarebbe meglio non mettere gli asciugamani in bagno sono tradizioni familiari di secoli e secoli. Le nonne, e prima di loro le trisnonne, e così via, hanno tramandato questa conoscenza. Ossia, quella di non lasciare mai gli asciugamani in bagno. Questo perché, a causa della variazione di temperatura di quella stanza (con docce calde, acqua che scorre etc), gli asciugamani diventano sensibili a batteri e muffe di ogni genere. Perciò, sarebbe meglio riporli in luoghi più asciutti e meno soggetti a questa variazione climatica.

Ecco come sistemare i tuoi asciugamani in tutta sicurezza, senza doverli mettere in bagno

Per essere certo che i tuoi asciugamani non diventino terreno fertile per muffe e batteri, ciò che devi fare è semplicemente riporli in un’altra stanza. Conservali in un armadio apposito, per esempio. Lì non avranno nessun problema e tu potrai stare tranquillo!

Questo è un consiglio che va avanti di generazione in generazione. Gli studi scientifici a sostegno di questa tesi sono purtroppo ancora scarsi. Ma una cosa che abbiamo imparato sin da piccoli è che le nostre nonne ne sanno sempre una più di noi. E, quindi, dovremmo ascoltarle anche in questo caso! Perciò, non lasciare mai gli asciugamani in bagno! Ne va della tua salute e di quella della tua famiglia!

