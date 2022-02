I nostri telefoni cellulari, l’abbiamo imparato soprattutto dopo l’inizio della pandemia, sono tra i più grandi veicoli di germi che abbiamo in casa. E se ci pensiamo, è facile capire perché. Ce li abbiamo sempre in mano e li tocchiamo continuamente quando siamo in giro senza lavarci preventivamente le mani. Li appoggiamo su tutte le superfici, dal tavolo della cucina al mobile del bagno, al bancone del bar. È quindi assolutamente buona norma pulire periodicamente il nostro telefonino. La pulizia andrebbe fatta tutti i giorni, o per lo meno alcune volte alla settimana, per liberarci dei germi presenti sulla scocca del cellulare. Ma con quali prodotti dovremmo pulirli?

Ci serve un prodotto che disinfetta ma non danneggia il telefono

Non è semplice trovare il prodotto adatto, perché ci serve qualcosa che elimini germi e batteri, ma allo stesso tempo che non sia aggressivo e non rovini il nostro delicato cellulare. Ma allora qual è la soluzione? Molti utilizzano prodotti non appositamente pensati per i cellulari, come appunto l’alcool denaturato oppure il detergente per i vetri. Ma questi prodotti non sono la scelta migliore.

Non l’alcool né il detergente per i vetri, ecco cosa usare per pulire il cellulare senza rovinare schermo, microfono e jack

Perché l’alcool e il detergente per i vetri non vanno bene? Semplicissimo: l’alcool è troppo aggressivo e rischia di rovinare il nostro telefono, specialmente il jack e il microfono. Inoltre è altamente infiammabile e quindi non andrebbe mai utilizzato su oggetti tecnologici.

Il detergente per i vetri, invece, semplicemente non è un disinfettante. Può aiutarci a far brillare lo schermo, ma non si libera di germi e batteri. Quindi non l’alcool né il detergente per i vetri, dovremmo invece usare questo altro prodotto per pulire il cellulare.

Salviette disinfettanti per occhiali

L’unica soluzione è utilizzare un prodotto creato apposta per pulire e disinfettare oggetti delicati. A questo scopo, dovremmo utilizzare ad esempio le salviettine disinfettanti per occhiali. Si tratta di un prodotto non pericoloso e non dannoso che si può usare tranquillamente sugli schermi e sulla scocca del cellulare. Se invece delle salviettine abbiamo a disposizione dei detergenti per occhiali liquidi o in spray, possiamo usare anche quelli. L’importante è distribuirli bene sulla superficie del telefono utilizzando un panno in microfibra, che non rischia di rigare lo schermo. Facciamo anche la massima attenzione a non far finire nessun tipo di liquido all’interno della presa del caricabatteria, del microfono e del jack delle cuffie.

