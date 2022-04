Dopo le festività pasquali non è insolito ritrovarsi con del cibo avanzato. Sulle nostre tavole si sono susseguiti una serie di antipasti, primi e secondi piatti, frutta e dolci. Molti di noi, presi dall’entusiasmo, hanno preparato delle porzioni troppo abbondanti che, se non utilizzate o conservate correttamente, potrebbero andare sprecate. Ma ecco che ci vengono in aiuto parenti ed amici che condividono volentieri con noi questi avanzi. Quello che non mangiamo, poi, possiamo congelarlo e utilizzarlo quando non abbiamo voglia di cucinare. Insomma, mai nulla va sprecato.

Non la solita torta o tiramisù ma ecco un dolce goloso alle mele da preparare velocemente riciclando la colomba avanzata

Sappiamo che il giorno di Pasqua i dolci non mancano mai sulle nostre tavole. Pensiamo all’uovo di cioccolato, molto amato dai grandi e dai bambini, ma anche a torte e pasticcini preparati in casa o comprati in pasticceria. Non dimentichiamo la colomba, un dolce simbolo della tradizione pasquale. Possiamo comprarla nella versione classica con glassa e mandorle, ma anche ricoperta di cioccolato o nella versione vegana.

Ma quante volte abbiamo aperto il sacchetto e non ne abbiamo assaggiato neanche una fetta. Questo dolce dovrebbe essere consumato in tempi brevi, perché perde velocemente la sua morbidezza. Ecco allora che possiamo preparare un dolce squisito e veloce, che ha come ingrediente principale la colomba avanzata. Ingredienti per preparare il crumble alle mele:

5 mele;

350 g di colomba;

1 limone;

20 g di burro;

4 cucchiai di zucchero di canna;

cannella q.b.;

noci sgusciate e lamelle di mandorle q.b.

Procedimento

Iniziamo la ricetta sbucciando le mele, tagliamole a tocchetti e versiamole in una ciotola. Uniamo lo zucchero di canna, la cannella, il succo del limone e amalgamiamo tutti gli ingredienti. Prendiamo un tegame antiaderente e facciamo sciogliere il burro. Uniamo quindi le mele condite e lasciamo cuocere per circa 10 minuti, mescolando spesso. Terminato questo tempo, versiamo le mele cotte in una pirofila imburrata e aggiungiamo le noci e le lamelle di mandorle. Ricopriamole con la colomba tagliata grossolanamente a cubetti e aggiungiamo una spolverata di zucchero di canna.

Cuociamo in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti. Una volta cotto, facciamo intiepidire il crumble e serviamo ad amici e parenti. Non la solita torta o tiramisù ma ecco come riciclare la colomba avanzata per preparare questo dolce davvero goloso.

