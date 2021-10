È proprio in questo periodo, dove le temperature iniziano pian piano a calare, che si cerca consolazione in qualcosa di caldo e piacevole come un dolce appena sfornato. Durante la cottura in forno, il profumo mette di buono umore e l’attesa tiene tutti sospesi fino a quando il dolce non viene sfornato.

Queste sensazioni riescono a farci rilassare anche dopo una giornata lunga e disastrosa. Infatti in pochi conoscono i profumi che mettono allegria, rilassano e fanno star bene corpo e mente e quello del dolce appena sfornato è uno di questi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

La versione prelibata autunnale della famosissima torta di mele qui proposta, stupirà tutti i commensali per il straordinario sapore che in pochi si aspettano. Le mele sono molto dolci e saporite, ma l‘ingrediente chiave è uno dei frutti che simboleggia l’autunno, le castagne.

Un dolce perfetto per il periodo autunnale da preparare in pochi minuti

La preparazione di questo fantastico dolce è molto facile e veloce. La torta è composta esclusivamente da mele e castagne grattugiate e bollite, per arricchire l’impasto per renderlo morbido e molto saporito. Se si vuol aggiungere un tocco di sapore in più basterà aggiungere un po’ di rum e una manciata di gocce di cioccolato.

Ingredienti

4 mele rosse

30 castagne

100 g farina

80 g zucchero

40 g burro

3 uova

15 g lievito in polvere per dolci

rum

gocce di cioccolato

succo di limone

Non la solita torta di mele ma questa versione prelibata autunnale che stupirà tutti

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo le castagne, sbucciarle, farle bollire fino a quando non saranno ben cotte e poi lasciarle raffreddare. Nel frattempo lavare le mele e sbucciarle. Una parte bisognerà grattugiarla e una piccola parte tagliarla a cubetti.

Riporre le mele grattugiate e quelle tagliate a cubetti in due ciotole diverse e versarvi qualche goccia di limone e girare con un cucchiaio. In questo modo non ci sarà il rischio che la mela annerisca. Prendere le castagne oramai fredde e tagliarle in tanti pezzi e metterle in una ciotola con una spruzzata di rum per insaporirle.

A parte, montare a neve le uova con lo zucchero, con l’aiuto di uno sbattitore elettrico, fino a quando non si otterrà un composto spumoso e leggero come una nuvola. Pian piano aggiungere la farina, facendo attenzione alla formazione dei grumi.

Prendere il tocchetto di burro e farlo sciogliere a bagnomaria e unirlo all’impasto amalgamare bene ed infine aggiungere il lievito in polvere. Infine prendere le mele grattugiate ed unirle al composto con l’aiuto di una paletta in silicone, poi le mele a cubetti e per ultimo le castagne con il rum e qualche goccia di cioccolato.

Prendere una tortiera imburrarla e infarinarla, versare l’impasto della torta ed infornare per circa 30 minuti a 180°C.

Approfondimento

Ecco il dolce che possono mangiare tutti anche chi ha problemi di linea o diabete