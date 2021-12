Le nostre nonne ci tramandano da sempre le tradizioni e le ricette di famiglia. Se c’è un dolce davvero casalingo e semplice da preparare è la torta di mele. Basta davvero pochissimo per ottenere un dolce veramente goloso. Infatti, chi non prepara così le mele si perde un dolce cremosissimo e delizioso che sta già conquistando tutti.

Questo dessert è alla portata di tutti, anche dei meno esperti. La torta di mele è un dolce che si presta a moltissime varianti e che possiamo personalizzare come più vogliamo.

Ad esempio, chi non prova questa torta di mele soffice e cremosissima non sa cosa si perde perché sta conquistando davvero tutti.

Tuttavia, non esiste solo la torta di mele: per questo motivo chi non cucina così le mele si perde un dolce sofficissimo che sta spopolando.

Ecco perché oggi vogliamo svelare che non la solita torta di mele ma questa crostata della nonna golosa e cremosissima sta davvero spopolando ovunque.

Molti temono che preparare la crostata sia difficile e che la frolla richieda una difficile preparazione. Invece, questa ricetta si realizza in poco tempo e la frolla è davvero molto semplice da preparare.

Siamo certi che la sua semplicità e cremosità conquisteranno tutti. Pertanto, scopriamo di più su questo dessert.

Ingredienti

230 g di farina 00;

80 g di zucchero;

125 g di burro;

1 bacca di vaniglia;

2 arance;

300 g di mele;

1 uovo;

300 g di mascarpone;

1 bustina di lievito vanigliato;

60 g di zucchero a velo;

25 g di amido di mais;

cannella q.b.

Non la solita torta di mele ma questa crostata della nonna golosa e cremosissima sta davvero spopolando ovunque

Per preparare la frolla, uniamo la farina setacciata, lo zucchero semolato, l’uovo, il lievito vanigliato e il burro a pezzetti. Incidiamo una bacca di vaniglia ed aggiungiamo i suoi semi agli altri ingredienti. Lavoriamo il composto con le mani finché diventerà omogeneo e liscio. Formiamo una palla e lasciamola riposare avvolta nella pellicola per circa 20 minuti nel frigorifero.

Passiamo alla farcitura e quindi peliamo le mele e riduciamole a cubetti. Mettiamole in padella insieme allo zucchero a velo e facciamole cuocere per qualche minuto. Nel frattempo, mescoliamo il mascarpone, l’amido di mais e la cannella. Ricaviamo la scorza di 2 arance non trattate e il loro succo. Uniamo entrambi al composto e, non appena le mele si saranno raffreddate, aggiungiamo anche queste al mascarpone.

Stendiamo la frolla con un mattarello e trasferiamola su uno stampo precedentemente imburrato. Facciamo in modo che il bordo sia alto almeno 4 centimetri. La frolla avanzata teniamola da parte perché la useremo per decorare.

Intanto, preriscaldiamo il forno a 180 gradi in modalità statica. Versiamo la farcitura sulla frolla e livelliamola con un cucchiaio. Ricaviamo delle strisce larghe circa un centimetro e disponiamole sulla crostata.

Facciamo cuocere la crostata per 45 minuti nel ripiano basso del forno. Serviamola appena tiepida e godiamo appieno di tutti i suoi profumi e sapori.

Consigli

Abbiamo visto come sia semplice preparare questa cremosissima crostata. Una volta preparata, possiamo conservarla nel frigorifero per non più di 2 giorni. Per preservarne meglio i sapori e la consistenza, chiudiamola in un contenitore ermetico.

L’arancia darà quel tocco in più alla nostra crostata. Possiamo scegliere di usare 2 cucchiai di marmellata di arance al posto del succo e della scorza: il risultato sarà ancora più delizioso.